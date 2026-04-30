Un enjambre de avispas lo atacó y murió

Tragedia en Neuquén: el hombre murió atacado por avispas

La víctima, identificada como Juan Carlos Sandoval, se encontraba realizando tareas de recolección de leña cuando fue sorprendido por las avispas.

El hecho tuvo lugar el miércoles 29 de abril en un predio ubicado sobre la Ruta 21. Sandoval trabajaba junto a un vecino cortando un árbol, sin advertir que en el lugar se encontraba un nido de "chaquetas amarillas".

avispas chaqueta amarilla Las avispas le generaron una reacción alérgica casi inmediata.

Al ser perturbados, los insectos atacaron masivamente a ambos hombres, quienes intentaron escapar en sentidos opuestos.

En momento en que el hombre pidió ayuda

A pesar de que Sandoval logró comunicarse con la Línea 107 para solicitar auxilio, el personal de salud del Hospital de Loncopué no pudo salvarlo.

Según los médicos, el hombre (quien padecía enfermedades crónicas) sufrió un shock anafiláctico (una reacción alérgica grave) y falleció aproximadamente entre 10 y 15 minutos después del ataque.

Sobre la especie: caracteristicas de las avispas chaqueta amarilla

La avispa "chaqueta amarilla" es una especie invasora sumamente agresiva al defender sus nidos. Este insecto es una especie invasora conocida por su extrema agresividad cuando siente que su nido está en peligro. A diferencia de otros polinizadores, puede picar repetidamente sin morir.

Las avispas de esta familia son nativas de Europa, el norte de África y zonas templadas de Asia. Sin embargo, han colonizado otras regiones como el este de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y, particularmente, la Patagonia argentina y chilena.

avispas Aunque es originaria de Europa, Asia y el norte de África, ha logrado expandirse a diversas regiones, incluyendo la Patagonia argentina y chilena.

Las avispas chaqueta amarilla construyen sus nidos frecuentemente bajo tierra o en troncos (como ocurrió en este caso), lo que los hace difíciles de detectar a simple vista hasta que son perturbados accidentalmente.

Su ataque puede desencadenar reacciones alérgicas severas, como el shock anafiláctico, que puede ser fatal en cuestión de minutos si la persona presenta sensibilidad previa o enfermedades de base.