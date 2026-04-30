Los hábitos que podés empezar hoy para limpiar tus arterias y tener un corazón fuerte

arterias El colesterol alto, la sangre, el tabaquismo o la diabetes suelen causar arteriosclerosis, cuando las paredes internas de las arterias se dañan y con el tiempo, la grasa se acumula en estos puntos débiles y luego se endurecen.

Hábitos que contribuyen a la salud del corazón y de las arterias

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. A raíz de esto, cuidar la salud del corazón es muy importante y hay hábitos que pueden ayudar a prevenir la acumulación de placa y mantener las arterias sanas. Estas intervenciones rápidas son acciones cotidianas y rápidas que marcan una gran diferencia para su corazón a largo plazo:

Seguir una dieta que ayude a mantener las arterias sanas: es verdad que somos lo que comemos así que busca una alimentación rica en fibra, en proteínas magras y grasas saludables para el corazón.

Cuida tu peso centrándote en tus hábitos: no mires cuantos kilos marca la báscula, poné el foco en hábitos saludables y constantes, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y control del estrés.

mujer con un corazon Cada elección saludable que haces, como lo que comes, cómo te mueves y cuánto descansas, ayuda a mantener tus arterias limpias y tu corazón fuerte.

Controla la presión en sangre y el colesterol regularmente: la presión sangre alta y el colesterol alto a menudo no causan síntomas, pero ambos dañan silenciosamente las arterias con el tiempo, así que hay que hacer una revisión constante.

Claro está que mover el cuerpo regularmente mantiene una circulación saludable y puede aumentar el colesterol bueno y reducir el colesterol malo. De esta forma es fundamental evitar fumar o vapear, limitar el consumo del alcohol y por supuesto, evitar el mal sueño y gestionar el estrés son hábitos claves en la salud del corazón y las arterias.