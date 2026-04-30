Los hábitos que podés empezar hoy para limpiar tus arterias y tener un corazón fuerte

Para la OMS, la salud cardiovascular es uno de los pilares fundamentales para mantener una vida larga y activa. Por eso, para llevar un estilo de vida saludable, son cada vez más las personas que buscan maneras de proteger su corazón y mantener sus arterias limpias. Ciertos hábitos que pueden ser aliadas clave para cuidar el sistema cardiovascular.
La realidad es que una enfermedad cardíaca no aparece de repente, sino que por lo general, empiezan de forma silenciosa y empeoran con el paso del tiempo. Te van destruyendo lentamente. Es posible que no noten síntomas por mucho tiempo, pero la placa compuesta del colesterol, la grasa y el calcio puede acumularse en las arterias y dañar el corazón.
Las arterias humanas cumplen una función clave para mantenernos sanos transportando sangre oxigenada a todos los órganos del cuerpo. La acumulación de placa puede estrechar los vasos sangre dificultando el flujo sangre, obligando al corazón a trabajar más y aumentando el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular y otras afecciones graves.
Hábitos que contribuyen a la salud del corazón y de las arterias
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. A raíz de esto, cuidar la salud del corazón es muy importante y hay hábitos que pueden ayudar a prevenir la acumulación de placa y mantener las arterias sanas. Estas intervenciones rápidas son acciones cotidianas y rápidas que marcan una gran diferencia para su corazón a largo plazo:
Seguir una dieta que ayude a mantener las arterias sanas: es verdad que somos lo que comemos así que busca una alimentación rica en fibra, en proteínas magras y grasas saludables para el corazón.
Cuida tu peso centrándote en tus hábitos: no mires cuantos kilos marca la báscula, poné el foco en hábitos saludables y constantes, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y control del estrés.
Controla la presión en sangre y el colesterol regularmente: la presión sangre alta y el colesterol alto a menudo no causan síntomas, pero ambos dañan silenciosamente las arterias con el tiempo, así que hay que hacer una revisión constante.
Claro está que mover el cuerpo regularmente mantiene una circulación saludable y puede aumentar el colesterol bueno y reducir el colesterol malo. De esta forma es fundamental evitar fumar o vapear, limitar el consumo del alcohol y por supuesto, evitar el mal sueño y gestionar el estrés son hábitos claves en la salud del corazón y las arterias.