El nivel de reservas turísticas para el próximo finde XL en Mendoza no supera el 50%

restaurantes y hoteles calle sarmiento niños y jóvenes pidiendo (7).jpeg Esperan que, pese al pobre nivel de reservas, la ocupación hotelera llegue al 70% con el feriado del 1 de mayo Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Pero, en general y sin ir más lejos, el fin de semana del 1 de mayo incluso arranca debajo del nivel de ocupación registrada para Semana Santa, que arrancó en el 65%.

Un nivel de reservas del 50%, aunque con picos

Para Adrián González, gerente del hotel The Mod y miembro de la AHT (Asociación de Hoteles de Turismo), "el nivel de reservas está en torno al 50%, aun teniendo en cuenta que este fin de semana es la Maratón Internacional".

Igualmente, se trata de un promedio que lógicamente cambia según las zonas.

El Observatorio de la Cámara Hotelera de Mendoza le asigna un 45%, con picos del 85% en Luján, que bajan al 45% en Potrerillos. Casi a ese nivel están las reservas en alojamientos de Ciudad (48%), con un piso de 15% en San Rafael.

"Pese a que puede cambiar drásticamente con las reservas de último momento, no viene muy bien. El lunes era del 48%", analizó Marcelo Rosental, presidente de la entidad, que sólo en Ciudad agrupa a 33 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

El peso del alojamiento informal

Una vez más, los números de reservas y ocupación efectiva quedan relativizados por la competencia de la oferta de lugares no registrados o informales.

Para el Emetur (Ente Mendoza Turismo), 3 de cada 10 viajeros optan por alojarse en casas de familia y establecimientos no formales, como cabañas entre otros formatos.

La expectativa de mejora, sin embargo, no desaparece. A criterio de Rosental "más allá de Chile como destino, tratándose de un feriado internacional el 1 de mayo esperamos llegar al 70% con turistas extranjeros, con mucho viento a favor".

Aún con esa mirada optimista, los operadores prefieren esperar al fin de semana para constatar cuánto se refleja en datos que permitan arrancar el mes de mayo con un mejor horizonte.