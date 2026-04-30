El plazo fijo es la inversión más elegida por todos aquellos ahorristas que no tienen mucho conocimiento en inversiones y por aquellos que prefieren no correr ningún tipo de riesgo a la hora de invertir su dinero.
Los bancos renovaron el plazo fijo: cuánto se puede ganar con $3.500.000 en un mes
El plazo fijo es la inversión más utilizada en los bancos de Argentina por miles de ahorristas que invierten sus ahorros
En las últimas semanas, los bancos aceleraron la baja de la tasa de interés para cada plazo fijo y en la actualidad, son muy pocas las entidades que ofrecen más del 20% anual. Es decir, ninguno llega a ofrecer ni un 2% por mes.
Uno de los bancos que se encuentra en esta situación es el Banco Nación, al que le siguen el resto de las entidades económicas cada vez que toma una medida como esta. En este caso, te mostraremos, con las tasas de interés actuales, cuánto se puede ganar con un depósito de $3.500.000 a 30 días.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco
En los últimos días, los bancos volvieron a reducir el porcentaje de ganancia que pueden obtener los ahorristas con un plazo fijo. Esto ha ido en consonancia con la política económica impuesta por el Banco Central desde que asumió Javier Milei la presidencia.
De hecho, antes de la asunción de Milei, el porcentaje de la tasa de interés que ofrecía cada banco para sus plazos fijos llegó a superar el 100% anual en los depósitos a 30 días, mientras que en la actualidad, casi ninguno supera el 20%
Estos son los porcentajes de tasa de interés que ofrece cada banco para el plazo fijo a 30 días:
- Banco Macro: 19%
- Banco Nación: 18,5%
- Banco Hipotecario: 19%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 18,8%
- Banco Credicoop: 17,5%
- BBVA Argentina: 18,75%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 18%
- Santander Argentina: 15%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $3.500.000
Si una persona dispusiera de $3.500.000 y quisiera establecer un plazo fijo en el Banco Nación, uno de los que tiene la mayor cantidad de clientes, primero deberá evaluar por cuánto tiempo desea establecerlo.
En el caso de que se decidiera por un plazo fijo a 30 días y lo hiciera desde su computadora o teléfono, con un depósito de $3.500.000 habrá ganado en un mes una suma total de $53.219,18.