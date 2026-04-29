Cayó una red de tráfico de armas con destino a Chile y Uruguay: hay 34 detenidos en 13 provincias

armas incautadas trafico internacional Parte del arsenal que les encontraron. Foto: Infobae

Los allanamientos ordenados por la Justicia Federal

Los allanamientos se extendieron en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. Entre los detenidos figura un efectivo de la Policía de CABA.

El arsenal incautado da la pauta de la magnitud de la organización. En total, secuestraron 25 escopetas, 55 pistolas, 17 revólveres, 7 fusiles, 8 ametralladoras, 5 carabinas, 3 pistolones, 32 cargadores, una granada MK2, 2 cuñetes de pólvora, más de 43.000 municiones de distintos calibres y drogas, entre ellas tusi, cocaína y marihuana.

El esquema de funcionamiento se sostenía en tres engranajes, de acuerdo a Infobae. En la base, usuarios reclutados a cambio de sumas bajas de dinero que figuraban como compradores legales. En un nivel intermedio, gestores e instructores de tiro que certificaban los trámites -incluyendo aptos médicos y psicológicos- a cambio de dinero. En la cima, responsables de armerías que coordinaban las adquisiciones.

La irregularidad se volvió visible cuando la ANMAC detectó compras masivas de armas de gran calibre que no guardaban relación con la capacidad económica de los compradores, lo que motivó la denuncia que dio inicio a la causa.

El caso tiene además un trasfondo normativo. El decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei en noviembre pasado, habilitó a civiles y entidades de tiro la compra y tenencia de armas semiautomáticas. Investigadores señalan que la red comenzó a tomar volumen precisamente con la adquisición masiva de pistolas semiautomáticas, entre ellas Glocks.