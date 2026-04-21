Un efectivo operativo cerrojo en las inmediaciones del barrio San Martín permitió a la Policía de Mendoza detener a dos adolescentes que minutos antes habían protagonizado un robo agravado. En el procedimiento, lograron recuperar el botín y secuestrar una pistola semiautomática que habría sido utilizada para amenazar a la víctima.
La Policía detuvo a dos adolescentes que habían cometido un robo y secuestró un arma
Los sospechosos se habían escondido en un taller mecánico tras cometer un robo armado. La Policía recuperó los elementos sustraídos
El hecho se desencadenó en la intersección de las calles Las Vegas y Leñas Amarillas.
Allí, un conductor fue abordado por tres delincuentes, dos de los cuales estaban armados. Bajo amenazas de muerte, los asaltantes le sustrajeron su teléfono celular y otras pertenencias personales antes de darse a la fuga a pie.
Captura en un taller mecánico
Alertados por la propia víctima, efectivos de la Comisaría 33° iniciaron un patrullaje intensivo por las manzanas aledañas. Al divisar a dos de los sospechosos que coincidían con las características aportadas, se inició una breve persecución. Los jóvenes intentaron refugiarse en un taller mecánico de la zona, pero fueron rápidamente rodeados y aprehendidos.
Durante el rastrillaje en el lugar, la Policía encontró:
- Un arma de fuego: se trata de una pistola semiautomática marca Bersa, que fue enviada a peritaje.
- El botín: el celular sustraído fue hallado en las inmediaciones y devuelto a su dueño tras las actuaciones de rigor.
Situación legal de los detenidos
Debido a que los detenidos son menores de edad, la Oficina Fiscal interviniente dispuso el traslado de ambos a sede judicial junto a sus progenitores.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica para levantar huellas del arma secuestrada y determinar si ha sido utilizada en otros hechos delictivos recientes en la zona.
El tercer cómplice, quien no habría estado armado según el relato de la víctima, logró escapar antes del arribo de los móviles.