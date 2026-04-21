La Policía detuvo a dos adolescentes que habían cometido un robo y secuestró un arma

arna pistola bersa La pistola Bersa que fue secuestrada por la Policía en el barrio San Martín, de Ciudad. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Captura en un taller mecánico

Alertados por la propia víctima, efectivos de la Comisaría 33° iniciaron un patrullaje intensivo por las manzanas aledañas. Al divisar a dos de los sospechosos que coincidían con las características aportadas, se inició una breve persecución. Los jóvenes intentaron refugiarse en un taller mecánico de la zona, pero fueron rápidamente rodeados y aprehendidos.

Durante el rastrillaje en el lugar, la Policía encontró:

Un arma de fuego: se trata de una pistola semiautomática marca Bersa , que fue enviada a peritaje.

se trata de una pistola semiautomática marca , que fue enviada a peritaje. El botín: el celular sustraído fue hallado en las inmediaciones y devuelto a su dueño tras las actuaciones de rigor.

Situación legal de los detenidos

Debido a que los detenidos son menores de edad, la Oficina Fiscal interviniente dispuso el traslado de ambos a sede judicial junto a sus progenitores.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para levantar huellas del arma secuestrada y determinar si ha sido utilizada en otros hechos delictivos recientes en la zona.

El tercer cómplice, quien no habría estado armado según el relato de la víctima, logró escapar antes del arribo de los móviles.