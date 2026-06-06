La Policía rescató 5 perros desnutridos en Perdriel y buscan determinar quiénes los maltrataban

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada en la Oficina Fiscal de Luján-Uspallata. Según la información del expediente, existían sospechas de que varios perros estaban abandonados dentro de una vivienda y que algunos podrían servir para la reproducción y comercialización de cachorros.

A partir de esa presentación, la división de Investigaciones realizó distintas tareas para comprobar la veracidad de la denuncia y localizar la casa donde se encontraban los animales.

Con los elementos que pudieron reunirse en la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó durante la mañana de este sábado en una vivienda de Perdriel.

Al ingresar al lugar, los policías encontraron 5 perros que evidenciaban estar en malas condiciones. Se trataba de tres cachorros de pelaje marrón, una hembra adulta y un macho adulto, todos en condiciones que motivaron un rescate para resguardarlos.

Los perros quedaron bajo cuidado de una protectoraco

Tras el procedimiento, los perros fueron retirados del lugar y trasladados a una organización protectora de animales. Allí permanecerán mientras reciben asistencia, controles veterinarios y una evaluación de su estado de salud.

Del operativo participaron efectivos policiales, personal de Policía Rural e integrantes de la dirección de Fauna de la provincia. Según explicaron desde ese organismo, durante la inspección no se detectaron ejemplares de fauna silvestre, aunque sí se constató la presencia de perros en condiciones preocupantes.

La Fiscalía de Delitos Ambientales tomó intervención en la causa y continuará con la investigación para establecer si existieron conductas que puedan encuadrarse en la figura legal de maltrato animal.

Mientras tanto, los 5 perros están siendo cuidados y recuperados por la asociación protectora que se hizo cargo de ellos y ala espera de adopción.