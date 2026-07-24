Qué dijo la pareja del hombre que se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de jardín de su hijo y quedaron varados

El problema es que, tras el dramático rescate luego de permanecer una semana en un refugio de montaña, se desató un escándalo romántico y que tomó ribetes insospechados, luego de que salieran a la luz los verdaderos motivos de su excursión.

Montaña y rescate: amor prohibido en la nieve

El protagonista de esta historia es Manuel Orellana conocido como el “Chino”, quien quedó varado durante seis días junto a dos mujeres que resultaron ser las maestras del jardín de infantes al que asistía su hijo.

Tras la intensa búsqueda que movilizó a personal del GOPE de Carabineros y a rescatistas en helicóptero hasta las Termas de Colina, la gran pregunta era qué hacían allí desafiando una alerta meteorológica que ya advertía sobre la crudeza de la tormenta. La respuesta llegó de la mano de Génesis, la pareja de Orellana, quien no dudó en romper el silencio y contar la versión que le dio el propio involucrado.

Una revelación tras el rescate en la montaña

En diálogo con medios televisivos de Chile, Génesis confirmó que conocía a las docentes desde hace más de seis años, e incluso reveló que las actitudes de las mujeres hacia su pareja ya venían generando rispideces desde antes. Sin embargo, lo más jugoso fue el relato de cómo se gestó la escapada fatal.

Según le confesó el “Chino” a su pareja, todo comenzó como una invitación informal que derivó en una trampa sin salida: "Me dijo que él se las había encontrado y ellas le dijeron: ‘Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber’", detalló Génesis.

Lejos de frenar la situación, las maestras habrían intentado disipar cualquier culpa del hombre con una frase que hoy recorre las redes sociales y los portales: “Si la flaca no se va a enojar porque salgas con nosotras”. Con esa coartada, Orellana aceptó la propuesta y se subió al vehículo con ellas rumbo a la cordillera.

De la fiesta al temporal en alta montaña

La "joda", sin embargo, duró poco. El vehículo en el que se trasladaban no pudo continuar el camino debido al avance implacable de la nieve y el viento blanco, obligando al trío a caminar a pie hasta un refugio de montaña que, milagrosamente, se encontraba abierto.

Allí debieron sobrevivir casi una semana incomunicados, racionando recursos y soportando temperaturas extremas, hasta que las condiciones permitieron el ingreso de los helicópteros de rescate.

Si bien las autoridades confirmaron que los tres protagonistas se encuentran en buen estado de salud, el operativo, que costó una cifra millonaria, pasó rápidamente a un segundo plano. Ahora, los romances ocultos, las infidelidades expuestas en televisión y la frase "tu pareja no va a saber" se convirtieron en el gran comentario viral a ambos lados de la cordillera.