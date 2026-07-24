Apareció el video más buscado: se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de jardín de su hijo y la nieve los dejó atrapados

De la discoteca a la trampa blanca en la montaña

El protagonista de esta historia es Manuel Orellana, quien tomó la decisión de pasar una noche diferente junto a dos mujeres. ¿El condimento extra? Ambas eran las maestras de nivel inicial del jardín de infantes al que asiste su propio hijo. Las docentes fueron identificadas como Martina Núñez Hermosilla y Magdalena Retamal.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el trío tenía planeado asistir a un boliche. Sin embargo, a último momento, cambiaron drásticamente de planes y enfilaron hacia las Termas del Valle de Colina, en pleno Cajón del Maipo.

La travesía se llevó a cabo a pesar de las alertas meteorológicas que advertían sobre un temporal implacable en la zona cordillerana. El pronóstico no falló: la tormenta de nieve y viento blanco los sorprendió en medio del camino, volviéndolo intransitable y dejando su vehículo fuera de servicio.

Supervivencia extrema y rescate aéreo en la montaña

Sin poder avanzar ni regresar, las tres personas debieron emprender una caminata desesperada por la nieve hasta dar con un refugio de montaña que, milagrosamente, se encontraba abierto para emergencias.

El sitio fue la línea entre la vida y la muerte. El refugio contaba con camas, mantas de abrigo, leña para la estufa y provisiones de alimentos, lo que les permitió subsistir aislados del mundo durante casi siete días enteros, soportando temperaturas extremas mientras el temporal azotaba la cordillera.

Finalmente, un amplio operativo coordinado por los equipos de rescate logró dar con ellos mediante helicópteros. Tras ser evacuados en buen estado de salud aunque con un evidente desgaste emocional, los tres reconocieron ante las autoridades que subir a la montaña en esas condiciones había sido "una pésima decisión”.

La palabra de la pareja: "Si la flaca no se va a enojar"

Si el operativo de rescate ya acaparaba la atención de los medios de Chile, el trasfondo de la relación dinamitó la paz familiar con un escándalo. Génesis, la pareja de Orellana, rompió el silencio en los medios locales y expuso la interna que se venía gestando desde antes de la travesía.

La mujer reveló que conocía a las docentes desde hacía más de seis años y que sus actitudes hacia su pareja ya generaban tensiones. No obstante, lo más explosivo fue la coartada que el propio "Chino" le confesó al regresar:

"Me dijo que él se las había encontrado y ellas le dijeron: 'Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber'. Incluso le decían: 'Si la flaca no se va a enojar porque salgas con nosotras'".

Con esa justificación, Orellana aceptó la propuesta que terminaría sellando su destino en la alta montaña.

Video tras el rescate en la montaña