Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano y luego de 30 años lograron recuperar la costa ante el avance del mar

En Luisiana, especialmente en las afueras de Nueva Orleans, el operativo incluso cuenta con apoyo militar. Cada año, entre enero y marzo, la Guardia Nacional utiliza helicópteros UH-60 Black Hawk para transportar racimos de hasta 20 pinos atados entre sí. Luego los deposita sobre las marismas poco profundas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Bayou Sauvage, en los sectores donde el avance del mar erosiona la costa con mayor rapidez.

¿Cómo los árboles de Navidad salvan el océano?

Una vez en el agua, biólogos y voluntarios acomodan los árboles dentro de estructuras conocidas como brush fences o cercas de maleza. Se trata de cercos de madera que mantienen los pinos compactos y reducen la fuerza de las olas. Al disminuir la velocidad del agua, los sedimentos y el lodo quedan atrapados entre las ramas. Con el paso de los años, ese material se acumula, se consolida y permite que el terreno vuelva a emerger, favoreciendo el crecimiento de la vegetación y la recuperación de las marismas.

Para que un árbol pueda formar parte del programa, debe cumplir requisitos estrictos. Tiene que ser 100% natural, no puede estar cubierto con nieve artificial ni conservar luces, ganchos o cualquier otro adorno. La presencia de plásticos o sustancias químicas podría contaminar el ecosistema marino y afectar a la fauna local del océano.

Solo en Nueva Orleans, esta iniciativa ha contribuido a recuperar una superficie del mar equivalente a más de 330 campos de fútbol americano. Al fortalecer estas barreras naturales, los pantanos costeros absorben parte de la energía de las olas durante los huracanes, reduciendo el impacto que finalmente llega a las zonas urbanas.