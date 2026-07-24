Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano y luego de 30 años lograron recuperar la costa ante el avance del mar

El aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático está debilitando las zonas costeras. A medida que el océano avanza sobre la tierra, las playas pierden su capacidad de actuar como barreras naturales.
Para enfrentar este problema, existen cientos de proyectos de restauración costera. Uno de los más originales se desarrolla en Estados Unidos, donde miles de árboles de Navidad reciben una segunda vida para proteger el litoral. Además de fomentar el reciclaje, esta iniciativa ha demostrado su eficacia durante más de 30 años en la recuperación de ecosistemas costeros.
Miles de árboles de Navidad devuelven vida al océano
El programa de reciclaje de árboles de Navidad en Luisiana y Alabama es uno de los proyectos de restauración comunitaria más antiguos y grandes del país. Comenzó a implementarse de forma oficial en la década de 1990 y, desde entonces, ha rescatado millones de árboles utilizados en el océano que, de otro modo, habrían terminado en vertederos.
En Luisiana, especialmente en las afueras de Nueva Orleans, el operativo incluso cuenta con apoyo militar. Cada año, entre enero y marzo, la Guardia Nacional utiliza helicópteros UH-60 Black Hawk para transportar racimos de hasta 20 pinos atados entre sí. Luego los deposita sobre las marismas poco profundas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Bayou Sauvage, en los sectores donde el avance del mar erosiona la costa con mayor rapidez.
¿Cómo los árboles de Navidad salvan el océano?
Una vez en el agua, biólogos y voluntarios acomodan los árboles dentro de estructuras conocidas como brush fences o cercas de maleza. Se trata de cercos de madera que mantienen los pinos compactos y reducen la fuerza de las olas. Al disminuir la velocidad del agua, los sedimentos y el lodo quedan atrapados entre las ramas. Con el paso de los años, ese material se acumula, se consolida y permite que el terreno vuelva a emerger, favoreciendo el crecimiento de la vegetación y la recuperación de las marismas.
Para que un árbol pueda formar parte del programa, debe cumplir requisitos estrictos. Tiene que ser 100% natural, no puede estar cubierto con nieve artificial ni conservar luces, ganchos o cualquier otro adorno. La presencia de plásticos o sustancias químicas podría contaminar el ecosistema marino y afectar a la fauna local del océano.
Solo en Nueva Orleans, esta iniciativa ha contribuido a recuperar una superficie del mar equivalente a más de 330 campos de fútbol americano. Al fortalecer estas barreras naturales, los pantanos costeros absorben parte de la energía de las olas durante los huracanes, reduciendo el impacto que finalmente llega a las zonas urbanas.
En pocas palabras
- Reciclaje de árboles: Se utilizan miles de árboles de Navidad para recuperar costas debilitadas por el cambio climático y el avance del mar.
- Sistema de restauración: Los árboles, atados y transportados por la Guardia Nacional, forman cercos que atrapan sedimentos y permiten la emergencia del terreno.
- Impacto positivo: El programa, con más de 30 años, ha recuperado miles de hectáreas de marismas y fortalece las barreras naturales costeras.