Arrojan millones de ostras al mar para frenar el avance del océano

La apuesta tiene una explicación científica. Las ostras son filtradoras naturales del mar, un solo ejemplar adulto puede filtrar entre 150 y 190 litros de agua por día, eliminando partículas en suspensión, exceso de nitrógeno y otros contaminantes. Aunque no vuelven potable el agua ni eliminan todas las sustancias tóxicas, ayudan a mejorar la claridad del agua y favorecen el desarrollo de otras especies marinas.

Los resultados de soltar ostras al mar

Los arrecifes también cumplen otra función clave. Actúan como barreras naturales que reducen la fuerza de las olas y ayudan a disminuir la erosión de las costas, un aspecto cada vez más importante frente al aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de tormentas asociadas al cambio climático. Además, crean refugios para peces, cangrejos y otras especies que encuentran allí alimento y protección.

Monitoreos realizados por el Billion Oyster Project y universidades asociadas muestran una mayor biodiversidad alrededor de los arrecifes restaurados, con un incremento en la presencia de peces, crustáceos y otras formas de vida marina. Al mismo tiempo, la mejora en la transparencia del agua permitió que crecieran plantas acuáticas que habían desaparecido de algunas zonas del puerto, fortaleciendo el ecosistema.