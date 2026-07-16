El millonario plan para salvar el glaciar del fin del mundo a 650 metros bajo el mar

El proyecto contempla la instalación de una serie de paneles flexibles y superpuestos, fijados a unos 650 metros de profundidad. Esta "cortina" actuaría como un deflector que reduciría el flujo de agua cálida hacia las zonas más vulnerables del glaciar. El objetivo no es detener por completo su dinámica natural, sino ralentizar el proceso de deshielo para ganar tiempo mientras avanzan las medidas de adaptación costera y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Por qué el rescate del glaciar Thwaites genera debate?

El glaciar Thwaites es una de las masas de hielo más inestables del planeta y actualmente es responsable de aproximadamente el 4% del aumento global del nivel del mar. Si colapsara por completo, el nivel de los océanos podría elevarse unos 65 centímetros. Además, su desaparición podría desestabilizar gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental, amplificando aún más ese impacto.

Sin embargo, la viabilidad del proyecto sigue siendo objeto de debate. Además de los enormes desafíos técnicos que supone construir una infraestructura en uno de los ambientes más hostiles del planeta, la iniciativa demandaría una inversión multimillonaria para desarrollar materiales capaces de resistir condiciones extremas y transportar la infraestructura hasta una zona remota de la Antártida.