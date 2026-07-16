El millonario plan para salvar el glaciar del fin del mundo a 650 metros bajo el mar

El glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental, es conocido tanto por su enorme tamaño como por las consecuencias que tendría un eventual colapso. Su derretimiento podría provocar un aumento significativo del nivel del mar y desencadenar un efecto dominó sobre otras masas de hielo de la región.
En 2024, investigadores vinculados a la Universidad del Ártico presentaron un proyecto para intentar frenar el deshielo del glaciar. Dos años después, nuevos estudios oceanográficos reforzaron la iniciativa y volvieron a ponerla en el centro del debate científico. La propuesta consiste en construir una barrera o "cortina" submarina capaz de impedir que el agua cálida del océano llegue hasta la base del glaciar, donde acelera su derretimiento.
¿Cómo sera la barrera para detener el impacto del derretimiento del glaciar?
En términos simples, la idea es instalar una barrera bajo el mar para bloquear la entrada de agua cálida. No se trata de un dique en la costa, sino de una estructura anclada directamente al lecho marino. Según los diseños preliminares, la obra podría extenderse por decenas de kilómetros, alrededor de 80 kilómetros, dependiendo de la configuración final, y elevarse varios cientos de metros desde el fondo oceánico.
El proyecto contempla la instalación de una serie de paneles flexibles y superpuestos, fijados a unos 650 metros de profundidad. Esta "cortina" actuaría como un deflector que reduciría el flujo de agua cálida hacia las zonas más vulnerables del glaciar. El objetivo no es detener por completo su dinámica natural, sino ralentizar el proceso de deshielo para ganar tiempo mientras avanzan las medidas de adaptación costera y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Por qué el rescate del glaciar Thwaites genera debate?
El glaciar Thwaites es una de las masas de hielo más inestables del planeta y actualmente es responsable de aproximadamente el 4% del aumento global del nivel del mar. Si colapsara por completo, el nivel de los océanos podría elevarse unos 65 centímetros. Además, su desaparición podría desestabilizar gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental, amplificando aún más ese impacto.
Sin embargo, la viabilidad del proyecto sigue siendo objeto de debate. Además de los enormes desafíos técnicos que supone construir una infraestructura en uno de los ambientes más hostiles del planeta, la iniciativa demandaría una inversión multimillonaria para desarrollar materiales capaces de resistir condiciones extremas y transportar la infraestructura hasta una zona remota de la Antártida.
En pocas palabras
- Glaciar Thwaites: Científicos buscan evitar su colapso con una barrera submarina.
- Objetivo: Frenar la entrada de agua cálida para prevenir un aumento del nivel del mar.
- Proyecto: Iniciativa impulsada por la Universidad del Ártico en 2024.