Para qué sirve poner piedras sobre la tierra de las macetas

Este método es conocido como cobertura, acolchado o mulching mineral. Imagen: Pixabay.

Como las piedras mantienen la humedad durante un periodo más largo, las plantas requieren un riego menos frecuente y las raíces sufren menos el impacto de los cambios bruscos de temperatura.

En zonas muy cálidas recomiendan utilizar piedras de colores claros, ya que absorben menos calor que los ejemplares oscuros. Este simple detalle contribuye a mantener una temperatura más estable para la planta.

Por otro lado, la cobertura de piedras dificulta el crecimiento de malezas pequeñas que compiten con la planta por agua y nutrientes. Si bien no elimina por completo el crecimiento de los clásicos "yuyos", impide que la luz llegue a las semillas presentes en la tierra.

Lo ideal es utilizar piedras para formar una capa de entre dos y cuatro centímetros. Imagen: Pexels.

También reduce el riesgo de que aparezcan hongos o enfermedades provocadas por partículas de sustrato que quedan sobre hojas o tallos. Además, las piedras tambien se convierten en barrera física frente a las mascotas curiosas que suelen olisquear o romper las plantas.

Por último, es importante aclarar que hay que utilizar las piedras con criterio. Lo ideal es formar una capa de entre dos y cuatro centímetros de espesor sin bloquear el drenaje de la maceta, y sin cubrir o torcer el tallo de la planta.