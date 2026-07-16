Llegan al teatro las funciones distendidas de "Una Gran Aventura de Juguetes"

Teatro inclusivo en San Carlos

Las funciones distendidas están especialmente pensadas para que todas las personas y sus familias puedan disfrutar de una experiencia teatral más cómoda, accesible y flexible. Para ello, se realizan pequeñas adaptaciones durante la función, como disminuir la intensidad de la música y de las luces, generando un entorno más amigable para quienes presentan distintas necesidades sensoriales.

Al ingresar, los asistentes encontrarán las puertas de la sala abiertas, las luces encendidas y personal del Área de Discapacidad disponible para brindar acompañamiento y asistencia durante toda la experiencia.