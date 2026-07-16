Llegan al teatro las funciones distendidas de "Una Gran Aventura de Juguetes"

La Municipalidad de San Carlos invita a la comunidad a disfrutar de las funciones distendidas de la obra «Una Gran Aventura de Juguetes», que se realizarán en el Cine Teatro Real de La Consulta los días jueves 16 de julio a las 16:30 horas y sábado 18 de julio a las 15:30 horas.
Teatro inclusivo en San Carlos
Las funciones distendidas están especialmente pensadas para que todas las personas y sus familias puedan disfrutar de una experiencia teatral más cómoda, accesible y flexible. Para ello, se realizan pequeñas adaptaciones durante la función, como disminuir la intensidad de la música y de las luces, generando un entorno más amigable para quienes presentan distintas necesidades sensoriales.
Al ingresar, los asistentes encontrarán las puertas de la sala abiertas, las luces encendidas y personal del Área de Discapacidad disponible para brindar acompañamiento y asistencia durante toda la experiencia.
Además, el espacio contará con un sector de calma destinado a quienes necesiten hacer una pausa, descansar o autorregularse, favoreciendo que cada persona pueda disfrutar de la propuesta a su propio ritmo.
La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una experiencia cultural inclusiva, donde el teatro se convierte en un espacio de encuentro, respeto y disfrute para todos.
En pocas palabras
- Municipalidad de San Carlos invita a funciones distendidas de la obra «Una Gran Aventura de Juguetes» en el Cine Teatro Real de La Consulta.
- Las funciones son para personas con distintas necesidades sensoriales, con adaptaciones de luces y sonido.
- Se busca crear una experiencia teatral inclusiva y accesible para toda la comunidad.