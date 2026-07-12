La obra “Mi lugar en el mundo” llega al Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz) con dos únicas funciones, los días 15 y 16 de julio a las 20. La emotiva propuesta infantil, protagonizada por niños y jóvenes, invita a reflexionar sobre la identidad, los sueños y el poder transformador del arte. Las entradas ya están a la venta a $15.000 en EntradaWeb y en boletería del teatro.
Vacaciones de invierno Mendoza 2026: "Mi lugar en el mundo" llega al Teatro Sportsman
Una emotiva historia para toda la familia se podrá disfrutar con dos funciones en esta temporada de receso invernal
La compañía Valkirias Danza Versátil llega con esta propuesta, protagonizada por niños y jóvenes, que combina danza, teatro y música en una historia que invita a reflexionar sobre la importancia de descubrir la propia pasión y encontrar ese espacio donde cada persona puede ser auténticamente feliz.
Dirigida por Camila Vitoloni, con co-coreografía de Débora Kaul y texto de Anita Arrieta, la obra aborda temas como la búsqueda de la identidad, el valor de perseguir los sueños y el poder transformador del arte a través de una historia sensible y llena de imaginación.
La protagonista es Zaira, una niña que, después de probar distintas actividades sin encontrar aquello que realmente la apasiona, llega a una escuela artística donde conoce a Terpsícore, la diosa de la danza. A partir de un encuentro mágico, descubre que el baile no solo es una forma de expresión, sino también el camino para encontrar su lugar en el mundo.
Mientras recorre diferentes estilos de danza, Zaira comprende que muchas personas han dejado de lado sus sueños. Junto a Terpsícore emprenderá entonces una misión muy especial: despertar la creatividad de quienes la rodean y recordarles que nunca es tarde para reencontrarse con aquello que los hace felices.