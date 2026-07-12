Vacaciones de invierno Mendoza 2026: "Mi lugar en el mundo" llega al Teatro Sportsman

La compañía Valkirias Danza Versátil llega con esta propuesta, protagonizada por niños y jóvenes, que combina danza, teatro y música en una historia que invita a reflexionar sobre la importancia de descubrir la propia pasión y encontrar ese espacio donde cada persona puede ser auténticamente feliz.

Dirigida por Camila Vitoloni, con co-coreografía de Débora Kaul y texto de Anita Arrieta, la obra aborda temas como la búsqueda de la identidad, el valor de perseguir los sueños y el poder transformador del arte a través de una historia sensible y llena de imaginación.