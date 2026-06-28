Las vacaciones de invierno en Mendoza tienen una propuesta para toda la familia: "Chapote de Bergerac... un amor de nariz grande". Será del 9 al 18 de julio en Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) a las 17. Un espectáculo con música en vivo y la magia del teatro cuyas entradas están a la venta por EntradaWeb, con la posibilidad de comprar un pack promocional para familias (5 x 4). También se podrán conseguir en la boletería.
Vacaciones de invierno en Mendoza: "Chapote de Bergerac... un amor de nariz grande"
El payaso más querido de Mendoza se instala en Teatro Independencia con una obra única que reúne la magia del circo y el clásico literario más romántico del teatro universal
Chapote llega al escenario listo para su número de circo, pero un malentendido lo pone frente a Elda, directora musical contratada para representar nada menos que “Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand. Tras una serie de desacuerdos tan ridículos como inevitables, los dos artistas llegan a un acuerdo: la función continuará, pero reinterpretando el clásico a la manera del payaso.
Así nace “Chapote de Bergerac… Un amor de nariz grande”: una adaptación libre escrita por Víctor Di Nasso, el actor que le da vida al payaso más querido de Mendoza, quien encarnará a Cyrano, ese hombre de nariz enorme y corazón aún más grande.
Cyrano está enamorado en secreto de Roxana, pero decide ayudar a Christian, el galán que no sabe decir dos palabras seguidas, prestándole sus versos, sus cartas y su poesía.
Se trata de una historia de amor que habla de valentía, de autoestima y de la belleza de ser diferente, contada con humor, música en vivo y la magia inconfundible del universo Chapote.
La obra combina el lenguaje del circo y el teatro en un espectáculo de ritmo vibrante, participación del público y momentos de emoción genuina. La música acontece en el escenario en tiempo real, de la mano de músicos que son también parte de la historia.
Además de Víctor Di Nasso como “Chapote”, sobre las tablas recrean esta producción infantil: Sol Jiménez Álvarez, Daniel Encinas y Gabriel Vega, y los músicos Alejo Viard, Ernesto Pérez Matta y Gabriela Vega. La escenografía es un trabajo de Lucía Giaquinta y la producción general es de Paula Ledaca.
Cyrano, un clásico en versión circense
Cyrano de Bergerac, la obra maestra de Edmond Rostand estrenada en París en 1897, es una de las historias de amor más celebradas de la literatura universal. “Chapote de Bergerac” la rescata para las infancias con fidelidad a su esencia: con el valor de ser auténtico, la poesía como puente entre almas y la generosidad del amor, y la viste con todo el universo lúdico del universo del clown y circense del artista mendocino. Una puerta de entrada perfecta al patrimonio teatral universal para chicas y chicos de 3 a 12 años.
Víctor Di Nasso: Actor, clown, director y dramaturgo
Referente del humor y el teatro familiar en Mendoza, cuenta con más de tres décadas de trayectoria artística. Creador de los emblemáticos personajes como Chapote y Marita Parangachully, ha desarrollado espectáculos de gran convocatoria en teatros, circos, televisión y festivales nacionales e internacionales. Ha realizado además giras por distintos países de Latinoamérica y es uno de los principales exponentes del clown mendocino.
- Sol Jiménez Álvarez. Actriz mendocina con experiencia en teatro, espectáculos para infancias y producciones independientes. Su trabajo se destaca por la versatilidad interpretativa y la construcción de personajes sensibles y cercanos al público familiar.
- Daniel Encinas. Actor, director y docente con una reconocida trayectoria en la escena mendocina. Creador e intérprete del exitoso unipersonal De profesión contador, ha desarrollado una extensa labor artística y pedagógica, combinando humor, reflexión y teatro de creación propia.
- Gabriela Vega. Artista integral con experiencia en teatro musical, canto y espectáculos interdisciplinarios. Su trabajo combina actuación y música en vivo, aportando una presencia escénica que enriquece las propuestas destinadas a públicos de todas las edades.
- Alejo Viard. Músico, instrumentista y compositor mendocino con participación en diversos proyectos escénicos y musicales. Su trabajo se caracteriza por la exploración de distintos lenguajes sonoros y la creación musical aplicada a espectáculos en vivo.
- Ernesto Pérez Matta. Músico con trayectoria en proyectos de música popular y escénica. Ha participado en propuestas artísticas que integran música y teatro, desarrollando un lenguaje interpretativo dinámico y versátil.
- Lucía Giaquinta. Escenógrafa. Diseñadora escénica especializada en la creación de espacios teatrales para espectáculos de distintas disciplinas. Su trabajo busca potenciar la narrativa visual de cada obra mediante propuestas estéticas sensibles y funcionales.
- Paula Ledaca. Producción General. Licenciada en Relaciones Públicas, especialista en marketing digital, cultural y producción artística. Dirige proyectos teatrales y espectáculos en Mendoza, desarrollando estrategias de gestión, comunicación y producción para propuestas de gran alcance destinadas a públicos diversos.