Vacaciones de invierno en Mendoza: "Chapote de Bergerac... un amor de nariz grande"

Cyrano está enamorado en secreto de Roxana, pero decide ayudar a Christian, el galán que no sabe decir dos palabras seguidas, prestándole sus versos, sus cartas y su poesía.

Se trata de una historia de amor que habla de valentía, de autoestima y de la belleza de ser diferente, contada con humor, música en vivo y la magia inconfundible del universo Chapote.

La obra combina el lenguaje del circo y el teatro en un espectáculo de ritmo vibrante, participación del público y momentos de emoción genuina. La música acontece en el escenario en tiempo real, de la mano de músicos que son también parte de la historia.

Además de Víctor Di Nasso como “Chapote”, sobre las tablas recrean esta producción infantil: Sol Jiménez Álvarez, Daniel Encinas y Gabriel Vega, y los músicos Alejo Viard, Ernesto Pérez Matta y Gabriela Vega. La escenografía es un trabajo de Lucía Giaquinta y la producción general es de Paula Ledaca.

Cyrano, un clásico en versión circense

Cyrano de Bergerac, la obra maestra de Edmond Rostand estrenada en París en 1897, es una de las historias de amor más celebradas de la literatura universal. “Chapote de Bergerac” la rescata para las infancias con fidelidad a su esencia: con el valor de ser auténtico, la poesía como puente entre almas y la generosidad del amor, y la viste con todo el universo lúdico del universo del clown y circense del artista mendocino. Una puerta de entrada perfecta al patrimonio teatral universal para chicas y chicos de 3 a 12 años.

Víctor Di Nasso: Actor, clown, director y dramaturgo

Referente del humor y el teatro familiar en Mendoza, cuenta con más de tres décadas de trayectoria artística. Creador de los emblemáticos personajes como Chapote y Marita Parangachully, ha desarrollado espectáculos de gran convocatoria en teatros, circos, televisión y festivales nacionales e internacionales. Ha realizado además giras por distintos países de Latinoamérica y es uno de los principales exponentes del clown mendocino.

Chapote, encarnado por Víctor Di Nasso, vuelve al Teatro Independencia en Vacaciones de Invierno. Foto: Axel Lloret / Diario Uno