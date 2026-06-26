La conductora televisiva Ernestina Pais murió esta tardenoche de viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, en Buenos Aires.
Trágico
Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por el Tren de la Costa
La conductora televisiva tenía 54 años. Investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Según información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.
Todo el hecho está bajo investigación.
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