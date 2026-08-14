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Cómo afilar una tijera para cortar el pelo: dos maneras rápidas y fáciles

Una tijera que se usa para cortar el pelo, ya sea en casa o una peluquería, puede perder el filo fácilmente. Así se puede afilar con un sencillo paso a paso

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Después de utilizarla por mucho tiempo, una tijera para cortar el pelo puede fácilmente perder el filo.

Después de utilizarla por mucho tiempo, una tijera para cortar el pelo puede fácilmente perder el filo.

Todo aquel que tenga una tijera para cortar el pelo y haya perdido el filo, debería quedarse tranquilo porque existen dos métodos eficientes para que esta herramienta que se utiliza para emparejar y embellecer el cabello, vuelva a tener el filo como cuando era nueva.

En casa uno puede tener una tijera para cortar el pelo, al igual que los peluqueros tienen en su trabajo. Y en ambos casos, llega un momento que no queda otra que poner manos a la obra y afilar de manera casera estas delicadas herramientas, muchas veces para salir del apuro.

Una tijera para cortar el pelo desafilada, es capaz de morder el cabello y no lo corta con precisión. Además, genera cansancio en las manos y muñecas, por la fuerza extra que hay que aplicar.

Tijera desafilada: cómo afilarla con dos métodos caseros

Para devolverle el rendimiento óptimo a la tijera, existen estos dos métodos caseros que son fáciles de emplear:

Afilar la tijera con papel aluminio, paso a paso

Este truco clásico es perfecto para eliminar pequeñas rebabas y restaurar temporalmente la suavidad del corte de la tijera, sin arriesgar la estructura de las hojas.

  1. Corta un pedazo grande de papel aluminio y doblar varias veces sobre sí mismo hasta obtener una tira gruesa y firme (de unas 6 a 8 capas).
  2. Abrir la tijera por completo y realiza cortes largos y firmes a lo largo de toda la tira del papel aluminio, utilizando desde la base de las hojas hasta la punta.
  3. Repetir este movimiento entre 10 y 15 veces. La fricción del aluminio ayuda a limpiar el filo y alinear el borde de acero.
  4. Limpiar la tijera con un paño seco para retirar cualquier residuo metálico antes de volver a usarla.

Afilar la tijera con una aguja de coser, paso a paso

Este método casero aprovecha la dureza del acero de una aguja gruesa para pulir el filo mediante fricción controlada.

  1. Colocar la aguja entre las hojas de la tijera, cerca del tornillo central.
  2. Cerrar la tijera suavemente de modo que las hojas "corten" la aguja, deslizándola desde el tornillo hacia la punta de las cuchillas.
  3. Repetir la acción unas 10 veces, asegurándose de mantener el ángulo natural de corte de la hoja.
  4. Pasar un paño de microfibra para remover el polvillo metálico que quedó en la tijera.

En pocas palabras

  • Tijeras desafiladas: Existen dos métodos caseros para recuperar el filo de las tijeras de corte de pelo.
  • Método del papel aluminio: Cortar y doblar papel aluminio para luego realizar múltiples cortes con la tijera, limpiando y alineando el filo.
  • Método de la aguja: Usar una aguja de coser gruesa para pulir el filo de las hojas de la tijera mediante fricción controlada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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