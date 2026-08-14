Cómo afilar una tijera para cortar el pelo: dos maneras rápidas y fáciles

En casa uno puede tener una tijera para cortar el pelo, al igual que los peluqueros tienen en su trabajo. Y en ambos casos, llega un momento que no queda otra que poner manos a la obra y afilar de manera casera estas delicadas herramientas, muchas veces para salir del apuro.

Una tijera para cortar el pelo desafilada, es capaz de morder el cabello y no lo corta con precisión. Además, genera cansancio en las manos y muñecas, por la fuerza extra que hay que aplicar.