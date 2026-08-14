Cómo afilar una tijera para cortar el pelo: dos maneras rápidas y fáciles

Todo aquel que tenga una tijera para cortar el pelo y haya perdido el filo, debería quedarse tranquilo porque existen dos métodos eficientes para que esta herramienta que se utiliza para emparejar y embellecer el cabello, vuelva a tener el filo como cuando era nueva.
En casa uno puede tener una tijera para cortar el pelo, al igual que los peluqueros tienen en su trabajo. Y en ambos casos, llega un momento que no queda otra que poner manos a la obra y afilar de manera casera estas delicadas herramientas, muchas veces para salir del apuro.
Una tijera para cortar el pelo desafilada, es capaz de morder el cabello y no lo corta con precisión. Además, genera cansancio en las manos y muñecas, por la fuerza extra que hay que aplicar.
Tijera desafilada: cómo afilarla con dos métodos caseros
Para devolverle el rendimiento óptimo a la tijera, existen estos dos métodos caseros que son fáciles de emplear:
Afilar la tijera con papel aluminio, paso a paso
Este truco clásico es perfecto para eliminar pequeñas rebabas y restaurar temporalmente la suavidad del corte de la tijera, sin arriesgar la estructura de las hojas.
- Corta un pedazo grande de papel aluminio y doblar varias veces sobre sí mismo hasta obtener una tira gruesa y firme (de unas 6 a 8 capas).
- Abrir la tijera por completo y realiza cortes largos y firmes a lo largo de toda la tira del papel aluminio, utilizando desde la base de las hojas hasta la punta.
- Repetir este movimiento entre 10 y 15 veces. La fricción del aluminio ayuda a limpiar el filo y alinear el borde de acero.
- Limpiar la tijera con un paño seco para retirar cualquier residuo metálico antes de volver a usarla.
Afilar la tijera con una aguja de coser, paso a paso
Este método casero aprovecha la dureza del acero de una aguja gruesa para pulir el filo mediante fricción controlada.
- Colocar la aguja entre las hojas de la tijera, cerca del tornillo central.
- Cerrar la tijera suavemente de modo que las hojas "corten" la aguja, deslizándola desde el tornillo hacia la punta de las cuchillas.
- Repetir la acción unas 10 veces, asegurándose de mantener el ángulo natural de corte de la hoja.
- Pasar un paño de microfibra para remover el polvillo metálico que quedó en la tijera.
En pocas palabras
- Tijeras desafiladas: Existen dos métodos caseros para recuperar el filo de las tijeras de corte de pelo.
- Método del papel aluminio: Cortar y doblar papel aluminio para luego realizar múltiples cortes con la tijera, limpiando y alineando el filo.
- Método de la aguja: Usar una aguja de coser gruesa para pulir el filo de las hojas de la tijera mediante fricción controlada.