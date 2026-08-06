Un paciente atacó por la espalda a una enfermera y le clavó una tijera en la zona del cuello. El violento suceso ocurrió durante la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.
Horror en el Hospital: un paciente le clavó una tijera en el cuello a su enfermera
Desde el Hopital informaron que la enfermera se encuentra fuera de peligro más allá de la gravedad de las heridas
De acuerdo con la información oficial, la trabajadora de la salud, de 36 años, se encontraba preparando el carro de suministros para dar inicio a sus habituales recorridas de turno cuando el paciente la sorprendió por la espalda y la agredió con un elemento punzocortante, provocándole lesiones tanto en el cuello como en el omóplato.
Una agresión inesperada
Los gritos y el revuelo alertaron de inmediato a los compañeros de la enfermera, quienes corrieron a auxiliarla. Gracias al accionar conjunto del personal del hospital, lograron reducir al atacante y arrebatarle de las manos la tijera antes de que la situación pasara a mayores.
Los profesionales médicos examinaron rápidamente a la enfermera herida y constataron que, afortunadamente, las lesiones no revistieron riesgo de vida y se encuentra fuera de peligro.
Tras el control de la situación, el medio Ahora Mar del Plata informó que el paciente había sido derivado al HIGA pocas horas antes tras haber protagonizado un episodio de autolesión mediante el uso de fuego. Asimismo, fuentes policiales y judiciales indicaron que el individuo contaría con antecedentes vinculados a trastornos de salud mental.
La carátula del caso
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, bajo la directiva de la fiscal Florencia Salas, quien caratuló la causa judicial provisoriamente como "lesiones leves" mientras continúan las diligencias correspondientes.
Este dramático episodio vuelve a poner en debate los riesgos cotidianos a los que se enfrenta el personal de salud en su ámbito de trabajo.
En pocas palabras
- Agresión en Hospital: un paciente atacó a una enfermera con una tijera en el cuello en el HIGA de Mar del Plata.
- Estado de la víctima: la profesional de salud se encuentra fuera de peligro, las lesiones no revistieron riesgo de vida.
- Antecedentes del agresor: el paciente había sido derivado previamente tras un episodio de autolesión y presentaría antecedentes de salud mental.