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Se encuentra fuera de peligro

Horror en el Hospital: un paciente le clavó una tijera en el cuello a su enfermera

Desde el Hopital informaron que la enfermera se encuentra fuera de peligro más allá de la gravedad de las heridas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El paciente había sido derivado por un episodio de autolesión. 

El paciente había sido derivado por un episodio de autolesión. 

Un paciente atacó por la espalda a una enfermera y le clavó una tijera en la zona del cuello. El violento suceso ocurrió durante la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

De acuerdo con la información oficial, la trabajadora de la salud, de 36 años, se encontraba preparando el carro de suministros para dar inicio a sus habituales recorridas de turno cuando el paciente la sorprendió por la espalda y la agredió con un elemento punzocortante, provocándole lesiones tanto en el cuello como en el omóplato.

Desde el Hospital aseguraron que la paciente no corre peligro.&nbsp;

Desde el Hospital aseguraron que la paciente no corre peligro.

Una agresión inesperada

Los gritos y el revuelo alertaron de inmediato a los compañeros de la enfermera, quienes corrieron a auxiliarla. Gracias al accionar conjunto del personal del hospital, lograron reducir al atacante y arrebatarle de las manos la tijera antes de que la situación pasara a mayores.

Los profesionales médicos examinaron rápidamente a la enfermera herida y constataron que, afortunadamente, las lesiones no revistieron riesgo de vida y se encuentra fuera de peligro.

El descargo del personal no tard&oacute; en llegar. Fuente: Diario Noticias.&nbsp;

El descargo del personal no tardó en llegar. Fuente: Diario Noticias.

Tras el control de la situación, el medio Ahora Mar del Plata informó que el paciente había sido derivado al HIGA pocas horas antes tras haber protagonizado un episodio de autolesión mediante el uso de fuego. Asimismo, fuentes policiales y judiciales indicaron que el individuo contaría con antecedentes vinculados a trastornos de salud mental.

La carátula del caso

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, bajo la directiva de la fiscal Florencia Salas, quien caratuló la causa judicial provisoriamente como "lesiones leves" mientras continúan las diligencias correspondientes.

Este dramático episodio vuelve a poner en debate los riesgos cotidianos a los que se enfrenta el personal de salud en su ámbito de trabajo.

En pocas palabras

  • Agresión en Hospital: un paciente atacó a una enfermera con una tijera en el cuello en el HIGA de Mar del Plata.
  • Estado de la víctima: la profesional de salud se encuentra fuera de peligro, las lesiones no revistieron riesgo de vida.
  • Antecedentes del agresor: el paciente había sido derivado previamente tras un episodio de autolesión y presentaría antecedentes de salud mental.
Resumen generado por Thinkindot AI

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