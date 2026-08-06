Horror en el Hospital: un paciente le clavó una tijera en el cuello a su enfermera

Los profesionales médicos examinaron rápidamente a la enfermera herida y constataron que, afortunadamente, las lesiones no revistieron riesgo de vida y se encuentra fuera de peligro.

El descargo del personal no tardó en llegar. Fuente: Diario Noticias.

Tras el control de la situación, el medio Ahora Mar del Plata informó que el paciente había sido derivado al HIGA pocas horas antes tras haber protagonizado un episodio de autolesión mediante el uso de fuego. Asimismo, fuentes policiales y judiciales indicaron que el individuo contaría con antecedentes vinculados a trastornos de salud mental.

La carátula del caso

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, bajo la directiva de la fiscal Florencia Salas, quien caratuló la causa judicial provisoriamente como "lesiones leves" mientras continúan las diligencias correspondientes.

Este dramático episodio vuelve a poner en debate los riesgos cotidianos a los que se enfrenta el personal de salud en su ámbito de trabajo.