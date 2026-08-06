El giro en la investigación por el narco que intentó una fuga de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero

El narcotraficante que planeaba la fuga en helicóptero.

La fuga en helicóptero que no fue

La aeronave saldría el 3 de marzo de 2023 desde un aeródromo rural cercano a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, descendería en el patio del penal de Ezeiza, efectuaría la extracción de Esteban Alvarado y otro interno y los depositaría en un campo de General Rodríguez, donde otros miembros de la organización los recibirían y asegurarían su ocultamiento.

Sin embargo, el plan de fuga se vio frustrado por una serie de procedimientos judiciales dispuestos en varias cárceles federales del país, lo que forzó al narcotraficante a suspender la misión pocas horas antes de su inicio y posponerla para la semana siguiente. Así, el escape previsto para el 10 de marzo tampoco se concretó, en virtud de las medidas ordenadas por el juez que allanamientos simultáneos.

Si bien el helicóptero despegó de Gualeguaychú, debió aterrizar en un predio cercano al Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires por averías en su motor, lo que permitió su secuestro, junto a otros elementos de interés para la investigación por el intento de fuga. También ese día se detuvo a dos colaboradores de Esteban Alvarado y se secuestraron los vehículos en los que se transportaban dinero en efectivo y una pistola.

El helicóptero con el cual se iba a realizar la fuga y que fue secuestrado en la causa.

El 29 de marzo de 2023, Alvarado y otras dos personas fueron procesadas por el intento de fuga y, luego se requirió que fueran a juicio. Sin embargo, respecto de un cuarto colaborador, si bien demostraron su intervención en la maniobra, la fiscalía pidió postergar su detención e imputación para no perjudicar otra pesquisa en la que se lo investigaba por su vinculación con una organización narcocriminal.

Luego de que el hombre quedara desvinculado de dicha investigación, la fiscalía lo imputó y pidió su detención. El 17 de julio de 2025, el juez lo procesó con prisión preventiva como coautor de contrabando de importación del helicóptero y la tentativa de favorecer la fuga de narcotraficante. La defensa apeló la decisión y logró que se dicte la falta de mérito del hombre. Sin embargo, la Fiscalía Federal apeló ese falle y en tercera instancia logró que vuelva a ser procesado.