Un joven mecánico de 23 años fue parte de una inesperada tragedia este martes por la tarde en un taller de Maipú, provincia de Buenos Aires, luego de ser aplastado por una camioneta Chevrolet S10 que se desprendió del soporte mientras intentaba repararla.
Tragedia en el mecánico: se desprendió una camioneta en pleno arreglo y murió aplastado
El mecánico manipulaba el vehículo que se hallaba elevado, pero se desprendió de manera inesperada desatando una tragedia
Según los primeros datos recabados en la escena, el mecánico manipulaba el vehículo que se hallaba elevado sobre soportes destinados a sostener su peso de forma segura.
Un accidente inesperado
Por motivos que aún son materia de peritaje y análisis técnico, los sistemas de sujeción cedieron de manera abrupta e imprevista. La pesada camioneta cayó directamente sobre el cuerpo del muchacho, provocándole lesiones de extrema gravedad que imposibilitaron cualquier tipo de respuesta inmediata para ponerlo a resguardo dentro del predio.
Ante la desesperación del momento, allegados y testigos dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia médica. El joven fue asistido con urgencia y trasladado en ambulancia rumbo al hospital "Raúl Montalverne", donde lamentablemente se confirmó su muerte a los pocos minutos debido a la gravedad de los politraumatismos.
Tal y como informó Diario 13 San Juan, en el lugar de la tragedia trabajaron de forma conjunta efectivos de la Policía Comunal y peritos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las planimetrías y peritajes de rigor para reconstruir la mecánica de los hechos.
En tanto, la causa judicial quedó formalmente bajo la órbita de la fiscalía en turno, caratulada de manera preventiva como "averiguación de causales de muerte", a la espera de los resultados finales de las pericias estructurales y la autopsia correspondiente.
Seguridad laboral en la mira: los riesgos cotidianos en los talleres mecánicos
Este trágico episodio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad laboral dentro de los talleres mecánicos de todo el país. La muerte de este joven trabajador en plena labor expone los peligros constantes a los que se enfrentan a diario los operarios que manipulan vehículos pesados.
Especialistas en prevención señalan que la falta de mantenimiento en los crique hidráulicos, soportes o puentes elevadores suele desencadenar este tipo de tragedias prevenibles.
Garantizar protocolos estrictos y revisiones técnicas periódicas resulta fundamental para evitar que otro mecánico pierda la vida en su puesto de trabajo.
En pocas palabras
- Tragedia en taller: joven mecánico de 23 años murió aplastado por una camioneta.
- Accidente fatal: el vehículo se desprendió del soporte mientras era reparado en Maipú.
- Investigación en curso: se analizan las causas del siniestro y las medidas de seguridad laboral.