Tragedia en el mecánico: se desprendió una camioneta en pleno arreglo y murió aplastado

Ante la desesperación del momento, allegados y testigos dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia médica. El joven fue asistido con urgencia y trasladado en ambulancia rumbo al hospital "Raúl Montalverne", donde lamentablemente se confirmó su muerte a los pocos minutos debido a la gravedad de los politraumatismos.

El caso ponen en el centro del debate la seguridad en los talleres mecánicos

Tal y como informó Diario 13 San Juan, en el lugar de la tragedia trabajaron de forma conjunta efectivos de la Policía Comunal y peritos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las planimetrías y peritajes de rigor para reconstruir la mecánica de los hechos.

En tanto, la causa judicial quedó formalmente bajo la órbita de la fiscalía en turno, caratulada de manera preventiva como "averiguación de causales de muerte", a la espera de los resultados finales de las pericias estructurales y la autopsia correspondiente.

Seguridad laboral en la mira: los riesgos cotidianos en los talleres mecánicos

Este trágico episodio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad laboral dentro de los talleres mecánicos de todo el país. La muerte de este joven trabajador en plena labor expone los peligros constantes a los que se enfrentan a diario los operarios que manipulan vehículos pesados.

Especialistas en prevención señalan que la falta de mantenimiento en los crique hidráulicos, soportes o puentes elevadores suele desencadenar este tipo de tragedias prevenibles.

Garantizar protocolos estrictos y revisiones técnicas periódicas resulta fundamental para evitar que otro mecánico pierda la vida en su puesto de trabajo.