El crimen de Milagros Naomí Cabrera (30) en la localidad bonaerense de Pilar sumó revelaciones escalofriantes tras conocerse el informe preliminar de la autopsia. El examen forense practicado al cuerpo de la víctima confirmó que la joven sufrió un brutal ataque antes de morir: fue violada por su agresor y falleció a causa de asfixia.
El escalofriante dato que arrojó la autopsia a la mujer encontrada cerca de una parada de colectivos
La joven de 30 años había desaparecido el viernes cuando se dirigía a su trabajo. Dos días después, su cuerpo fue encontrado cerca de una parada de colectivos
A raíz de estos resultados, el expediente cambió de órbita y pasó a tramitarse en la Fiscalía de Violencia de Género departamental, conducida por la fiscal Marcela Semería, quien quedará al frente de las medidas de prueba para avanzar en el juzgamiento del hecho.
El recorrido previo y el hallazgo a la vera de la ruta
La secuencia comenzó el viernes por la noche, alrededor de las 21:25, cuando Milagros salió de su domicilio en el barrio Grosso, Villa Rosa, con destino a su puesto laboral en la localidad vecina de Matheu. Apenas ocho minutos después, a las 21:37, su teléfono celular registró la última actividad. A pesar de los insistentes llamados de sus familiares, la joven no volvió a responder.
El cuerpo sin vida fue localizado dos días después a la vera de la Ruta Provincial 25 y la calle Rawson, en un pequeño terreno arbolado dentro de un predio delimitado por cercos que separa dos plantas industriales de la zona.
La víctima se encontraba totalmente desvestida a unos 60 metros de la parada de colectivos. El hallazgo fue realizado por su expareja —un sargento de la Policía Bonaerense que presta servicio en el Comando de Patrulla de Escobar— junto a un cuñado de la joven, tras coordinar rastrillajes de búsqueda en el sector. Una médica del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento en la escena.
Cámaras de seguridad, marcas de defensa y una falsa coartada
Las investigaciones iniciales, dirigidas por el fiscal Andrés Quintana y ejecutadas por la SubDDI de Pilar, permitieron poner la lupa sobre Luis César Navarro, un hombre sin vínculo previo conocido con la víctima. El sospechoso se desempeñó como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Unidad N° 21 de Campana entre 2015 y 2023, año en que fue dado de baja por motivos psiquiátricos.
El análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió reconstruir la trayectoria del sospechoso la noche de la desaparición, guiando a las fuerzas de seguridad hasta un inmueble de la calle Carlos Saavedra Lamas, en Villa Rosa.
Durante el allanamiento de urgencia autorizado por la fiscalía, las autoridades procedieron a la detención de Navarro y al secuestro de elementos de interés:
- Prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la noche del crimen.
- Un teléfono celular con funda transparente que albergaba en su interior un billete de 50 pesos uruguayos.
- Marcas visibles en el sospechoso: Al momento del arresto, Navarro presentaba marcados rasguños en el cuello y la nuca, lesiones que coinciden con maniobras defensivas ejercidas por Milagros durante el ataque.
Asimismo, los peritos establecieron que el acusado intentó montar una coartada para desligarse del hecho: minutos después de haber perpetrado el femicidio, acudió a la comisaría de Villa Rosa para radicar una falsa denuncia de robo de su propio teléfono celular, dispositivo que finalmente fue hallado en su poder durante el registro domiciliario.
En pocas palabras
- Autopsia: Reveló que Milagros Cabrera fue violada y murió por asfixia.
- Hallazgo: El cuerpo de la joven de 30 años fue encontrado cerca de una parada de colectivos.
- Detención: Investigan a un exmilitar que presentaba rasguños compatibles con defensa.