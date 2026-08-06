El escalofriante dato que arrojó la autopsia a la mujer encontrada cerca de una parada de colectivos

El cuerpo sin vida fue localizado dos días después a la vera de la Ruta Provincial 25 y la calle Rawson, en un pequeño terreno arbolado dentro de un predio delimitado por cercos que separa dos plantas industriales de la zona.

La víctima se encontraba totalmente desvestida a unos 60 metros de la parada de colectivos. El hallazgo fue realizado por su expareja —un sargento de la Policía Bonaerense que presta servicio en el Comando de Patrulla de Escobar— junto a un cuñado de la joven, tras coordinar rastrillajes de búsqueda en el sector. Una médica del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento en la escena.

Cámaras de seguridad, marcas de defensa y una falsa coartada

Las investigaciones iniciales, dirigidas por el fiscal Andrés Quintana y ejecutadas por la SubDDI de Pilar, permitieron poner la lupa sobre Luis César Navarro, un hombre sin vínculo previo conocido con la víctima. El sospechoso se desempeñó como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Unidad N° 21 de Campana entre 2015 y 2023, año en que fue dado de baja por motivos psiquiátricos.

El análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió reconstruir la trayectoria del sospechoso la noche de la desaparición, guiando a las fuerzas de seguridad hasta un inmueble de la calle Carlos Saavedra Lamas, en Villa Rosa.

Durante el allanamiento de urgencia autorizado por la fiscalía, las autoridades procedieron a la detención de Navarro y al secuestro de elementos de interés:

Prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la noche del crimen.

presuntamente utilizadas durante la noche del crimen. Un teléfono celular con funda transparente que albergaba en su interior un billete de 50 pesos uruguayos.

con funda transparente que albergaba en su interior un billete de 50 pesos uruguayos. Marcas visibles en el sospechoso: Al momento del arresto, Navarro presentaba marcados rasguños en el cuello y la nuca, lesiones que coinciden con maniobras defensivas ejercidas por Milagros durante el ataque.

Asimismo, los peritos establecieron que el acusado intentó montar una coartada para desligarse del hecho: minutos después de haber perpetrado el femicidio, acudió a la comisaría de Villa Rosa para radicar una falsa denuncia de robo de su propio teléfono celular, dispositivo que finalmente fue hallado en su poder durante el registro domiciliario.