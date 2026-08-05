POZO VACANTE 6 aciertos ($6.292.953.626)

29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.557.703,86

2.099 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.456,42

LA SEGUNDA

05 - 22 - 28 - 31 - 32 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.578.841.428)

25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.806.936,48

1.782 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.604,95

REVANCHA

08 - 11 - 14 - 29 - 33 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.598.811.221)

SIEMPRE SALE

05 - 10 - 20 - 24 - 25 - 38

1 ganador con 6 aciertos, cobrará $405.070.632 (calle Ecuador al 1.300, Recoleta, Capital Federal)

POZO EXTRA

03 - 04 - 05 - 08 - 11 - 14 - 17 - 19 - 22 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 41 - 44

4.306 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $46.446,82

Quini 6: los resultados del sorteo 3397 del miércoles 5 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: