El Quini 6 realiza este miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo 3397, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Además, celebrando el 38º aniversario del Quini 6, el próximo domingo 9 de agosto de 2026 se sortearán de manera extraordinaria U$S3.000.000, libre de impuestos, en el Sale o Sale. ¡No te lo pierdas!
Quini 6: los resultados del sorteo 3397 del miércoles 5 de agosto
- TRADICIONAL
03 - 04 - 14 - 17 - 19 - 35
POZO VACANTE 6 aciertos ($6.292.953.626)
29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.557.703,86
2.099 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.456,42
- LA SEGUNDA
05 - 22 - 28 - 31 - 32 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.578.841.428)
25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.806.936,48
1.782 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.604,95
- REVANCHA
08 - 11 - 14 - 29 - 33 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.598.811.221)
- SIEMPRE SALE
05 - 10 - 20 - 24 - 25 - 38
1 ganador con 6 aciertos, cobrará $405.070.632 (calle Ecuador al 1.300, Recoleta, Capital Federal)
- POZO EXTRA
03 - 04 - 05 - 08 - 11 - 14 - 17 - 19 - 22 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 41 - 44
4.306 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $46.446,82
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15