¿Dónde fue el epicentro del temblor en Mendoza?

Una persona que sabe qué hacer en su lugar de trabajo, en la calle o en su hogar es una persona que puede salvar su vida y ayudar a otras ante una emergencia.

l Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, con elementos indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila trae un listado de cosas que deben estar siempre preparadas para estos casos y en lo que se refiere a alimentos, revisar cada determinado tiempo las fechas de vencimiento. Lo básico es:

Recipiente con agua potable.

Alimentos no perecederos, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate.

Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.

Una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman).

Lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos.

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales.

Radio a pilas.

Linterna y pilas.

Silbato y guantes.

Documentos personales y sus copias.

Muda de ropa y manta de abrigo.

Kit de aseo.

Herramientas y alambre.

Es importante que los ciudadanos estén atentos a las indicaciones que las autoridades de Defensa Civil van brindando en cada momento a través de los diferentes medios de comunicación.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted.

Tranquilice a las personas que estén a su alrededor.

Ejecute las acciones previstas en el plan familiar.

Diríjase a los lugares seguros previamente establecidos; cúbrase la cabeza con ambas manos colocándola entre las rodillas o póngase en posición fetal, cubriéndose la cabeza.

En general, se ha comprobado que cuando las paredes o techos caen, queda una zona de sombra que constituye un hueco en el que se puede salvar de ser aplastado.

No utilice ascensores.

Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado.

De ser posible, cierre las llaves del gas, corte la luz y evite prender fósforos o encendedores o cualquier fuente de incendio.

Tenga cuidado, porque a veces el sismo puede no ser muy intenso y ser precursor de uno mayor, actuar en consecuencia y no confiarse.

Ejecutar el plan previo sin distracción. La mayor parte de las víctimas se producen por colapso de paredes y techos, vidrios y objetos cortantes o pesados que se caen.

Después del sismo