Fuerte temblor en Mendoza con una magnitud de 4,6 grados

La magnitud fue de 4,6 grados, a una profundidad de 10 kilómetros.

Fuerte movimiento

Apenas producido el movimiento telúrico, las redes sociales se llenaron de posteos en los que los usuarios contaron sus sensaciones. Fue "larguito" dijeron muchos. También se habló de una explosión pero oficialmente nada se reportó al respecto al menos tras los primeros instantes del temblor.

Casi una hora antes de este temblor se registró otro de menor intensidad. Fue a las 20.26, con una magnitud de 3 grados con epicentro a 31 kilómetros de Uspallata en alta montaña.