Cerca de las 21 de este jueves tembló en Mendoza. Apenas unos instantes después del movimiento sísmico el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el epicentro se ubicó dentro de la provincia y que la magnitud fue de 4,6 grados.
Fuerte temblor en Mendoza con una magnitud de 4,6 grados
Los mendocinos nos vimos sorprendidos este jueves cerca de las 21 con un importante temblor que tuvo su epicentro en zonas de Luján
De acuerdo con la comunicación oficial el temblor se produjo segundos después de las 21, concretamente a esa hora y 41 segundos.
El epicentro se ubicó a 16 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, y a 21 kilómetros al norte de Ugarteche, en el departamento de Luján. Se registró además, 170 kilómetros al sur de San Juan.
La magnitud fue de 4,6 grados, a una profundidad de 10 kilómetros.
Fuerte movimiento
Apenas producido el movimiento telúrico, las redes sociales se llenaron de posteos en los que los usuarios contaron sus sensaciones. Fue "larguito" dijeron muchos. También se habló de una explosión pero oficialmente nada se reportó al respecto al menos tras los primeros instantes del temblor.
Casi una hora antes de este temblor se registró otro de menor intensidad. Fue a las 20.26, con una magnitud de 3 grados con epicentro a 31 kilómetros de Uspallata en alta montaña.
En pocas palabras
- Temblor en Mendoza: un sismo de magnitud 4,6 grados sorprendió a los mendocinos cerca de las 21.
- Epicentro provincial: el movimiento tuvo su origen a 16 km de la Ciudad de Mendoza y 21 km al norte de Ugarteche, Luján.
- Intensidad y precedentes: la profundidad fue de 10 km y una hora antes se registró otro temblor de 3 grados.