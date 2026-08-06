Explosión o sismo: la versión que inundó las redes sociales tras el temblor en Mendoza

Apenas se sintió el movimiento, plataformas como X (ex Twitter) e Instagram se convirtieron en el canal inmediato de reporte ciudadano. La conversación virtual se dividió rápidamente en tres grandes grupos de reacción:

Los que sintieron un estruendo o explosión: decenas de usuarios aseguraron haber escuchado un estruendo seco y retumbante justo antes del sacudón. "Sonó como una bomba en el subsuelo", "Sentí una explosión en las paredes" o "Parecía la caída de algo pesado en el techo" fueron algunos de los comentarios más repetidos por vecinos de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras.