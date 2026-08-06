Explosión o sismo: la versión que inundó las redes sociales tras el temblor en Mendoza

Un temblor sacudió la tranquilidad de Mendoza este viernes a las 21 y reavivó un debate en las redes en la provincia. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó un sismo de magnitud 4,6 con epicentro en las cercanías de Luján de Cuyo y a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que provocó que el movimiento se percibiera con fuerza en el Gran Mendoza. Sin embargo, segundos después del remezón, las plataformas digitales se llenaron de preguntas e hipótesis que fueron más allá del reporte técnico oficial.
Apenas se sintió el movimiento, plataformas como X (ex Twitter) e Instagram se convirtieron en el canal inmediato de reporte ciudadano. La conversación virtual se dividió rápidamente en tres grandes grupos de reacción:
Los que sintieron un estruendo o explosión: decenas de usuarios aseguraron haber escuchado un estruendo seco y retumbante justo antes del sacudón. "Sonó como una bomba en el subsuelo", "Sentí una explosión en las paredes" o "Parecía la caída de algo pesado en el techo" fueron algunos de los comentarios más repetidos por vecinos de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras.
Los escépticos de las alertas: otra porción importante de mendocinos centró el debate en la tecnología. Varios usuarios compartieron capturas de pantalla cuestionando por qué la alerta automática de terremotos de Android no llegó a emitir sonido en sus teléfonos antes del remezón, considerando la intensidad percibida.
El humor infaltable: Como ocurre tras cada evento telúrico en la región, no tardaron en aparecer comentarios graciosos como "me saltó el colero" (audio viral de una ciudadana sanjuanina que nunca falta en estas ocasiones).
Aunque el INPRES ratificó la naturaleza estrictamente tectónica y superficial del evento, el fenómeno del "sismo ruidoso" encendió las discusiones en las redes sociales.
En pocas palabras
- Sismo en Mendoza: Un temblor de magnitud 4,6 sacudió la provincia, con epicentro cercano a Luján de Cuyo.
- Debate en redes: Los usuarios discutieron si el movimiento fue un sismo o una explosión, además de la efectividad de las alertas sísmicas.
- Confirmación oficial: El INPRES ratificó que se trató de un evento tectónico superficial, a pesar de las diversas hipótesis ciudadanas.