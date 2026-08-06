Una criatura nunca antes vista sorprende con brazos de 10 metros de largo en las profundidades del océano

Entre sus características y comportamientos, se descubrió que realmente es un gigante desconocido, pues sus brazos planos de más de 10 metros la convierten en uno de los animales marinos más grandes y misteriosos para el mundo científico.

Stygiomedusa es un género de medusas gigantes de aguas profundas de la familia Ulmaridae.

Algunos investigadores han logrado filmarla moviéndose de forma muy lenta y constante notando que a diferencia de otras medusas, esta no tiene células que pican, es decir urticantes.

Para cazar, esta medusa de color marrón rojizo o amarillento, usa su cuerpo, ya que tiene una parte principal en forma de sombrilla que mide más de un metro de ancho. De ahí salen cuatro brazos largos que usa para envolver y atrapar peces pequeños y crustáceos

Finalmente, se sabe que su hábitat seha situado entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad y su vida en el abismo es pausada. Vive sin prisas para ahorrar energía en un entorno donde esta es escasa, y no tiene enemigos naturales conocidos contra los que luchar.