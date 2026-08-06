Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay uno en particular que rompe con todos los esquemas del mundo: sus brazos tienen un largo colosal y verlo implica estar de suerte. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal marino son una verdadera rareza evolutiva.
Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la Stygiomedusa gigantea, conocida como la medusa fantasma que habita en los océanos.
Una criatura nunca antes vista sorprende con brazos de 10 metros de largo en las profundidades del océano
La Stygiomedusa gigantea, conocida comúnmente como la medusa fantasma, fue registrada científicamente por primera vez en 1910, pero su presencia es tan silenciosa y escasa que parece estar fuera del tiempo. Recientemente, en 2023, fue fotografiada en Costa Rica y se supo algunos detalles de esta especie que realmente sorprenden.
Entre sus características y comportamientos, se descubrió que realmente es un gigante desconocido, pues sus brazos planos de más de 10 metros la convierten en uno de los animales marinos más grandes y misteriosos para el mundo científico.
Algunos investigadores han logrado filmarla moviéndose de forma muy lenta y constante notando que a diferencia de otras medusas, esta no tiene células que pican, es decir urticantes.
Para cazar, esta medusa de color marrón rojizo o amarillento, usa su cuerpo, ya que tiene una parte principal en forma de sombrilla que mide más de un metro de ancho. De ahí salen cuatro brazos largos que usa para envolver y atrapar peces pequeños y crustáceos
Finalmente, se sabe que su hábitat seha situado entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad y su vida en el abismo es pausada. Vive sin prisas para ahorrar energía en un entorno donde esta es escasa, y no tiene enemigos naturales conocidos contra los que luchar.
En pocas palabras
- Medusa fantasma: La Stygiomedusa gigantea, con brazos de 10 metros, es una rareza evolutiva marina.
- Avistamientos escasos: Registrada desde 1910, solo se han documentado 126 avistamientos, el último en 2023.
- Características únicas: No posee células urticantes y caza presas pequeñas con sus largos brazos.