SpaceX difunde imágenes del exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico

Dos aplazamientos y un lanzamiento exitoso

El vuelo se concretó después de dos suspensiones:

Finalmente, el lanzamiento se realizó con éxito y marcó el decimotercer vuelo de prueba de la Starship y el segundo del propulsor Super Heavy en su versión V3.

Esta misión también fue la primera en transportar 20 satélites Starlink V3, que fueron puestos en órbita como parte del test.

Metas alcanzadas durante el vuelo

La misión logró varios hitos técnicos relevantes para el desarrollo del sistema Starship:

Primer encendido en el espacio de un motor Raptor .

. Ejecución de la maniobra de retroceso del Super Heavy V3 con sus 33 motores.

con sus 33 motores. Recopilación de datos sobre el rendimiento del escudo térmico durante el reingreso.

durante el reingreso. Despliegue de los satélites Starlink V3.

Estos avances son fundamentales para validar la tercera versión del vehículo, considerado el cohete más potente jamás construido.

Landing burn and splashdown of Starship on Flight 13 pic.twitter.com/I1BWnGKpPo — SpaceX (@SpaceX) July 28, 2026

La carrera hacia la Luna: SpaceX vs Blue Origin

La NASA sigue de cerca cada vuelo de la Starship, ya que necesita esta nave para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis. El programa sufrió retrasos y la misión tripulada fue reprogramada para principios de 2028, en parte debido al desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, que propone su sistema Blue Moon como alternativa para el módulo de descenso lunar.

Un paso más en el desarrollo del sistema Starship

Este fue el segundo vuelo de prueba del tercer modelo de la Starship en lo que va del año. Cada misión aporta datos cruciales para mejorar el rendimiento, la seguridad y la capacidad de reutilización del sistema, pilares del proyecto de Elon Musk para viajes lunares y futuros vuelos interplanetarios.

El amerizaje controlado en el océano Índico representa un avance significativo en la validación del vehículo y en la preparación de misiones más complejas.

El exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico confirma el progreso del sistema de lanzamiento más ambicioso de SpaceX. Con nuevos hitos técnicos y pruebas clave, la compañía avanza hacia su objetivo de apoyar la misión lunar Artemis y consolidar su liderazgo en la exploración espacial.