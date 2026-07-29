SpaceX difunde imágenes del exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico

SpaceX difundió nuevas imágenes del exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico, correspondiente a su decimotercer vuelo de prueba. La nave descendió de manera controlada tras dos aplazamientos previos y completó maniobras clave para el futuro del programa espacial. La NASA sigue de cerca cada avance, ya que la Starship es esencial para la misión Artemis.
Un amerizaje histórico en el océano Índico
Según informa la agencia EFE, SpaceX publicó fotografías y videos del amerizaje de la Starship, ocurrido casi una hora y media después del despegue desde Texas. En las imágenes se observa al cohete descender en posición vertical, estabilizarse sobre la superficie del mar y finalmente recostarse sobre el agua, donde permanece flotando mientras el equipo de recuperación recopila datos e imágenes.
La compañía confirmó que la nave continúa en el océano Índico, donde se realizan tareas de inspección y análisis tras el vuelo.
Dos aplazamientos y un lanzamiento exitoso
El vuelo se concretó después de dos suspensiones:
- 16 de julio: fallo en el encendido de varios motores.
- Segundo intento: malas condiciones meteorológicas.
Finalmente, el lanzamiento se realizó con éxito y marcó el decimotercer vuelo de prueba de la Starship y el segundo del propulsor Super Heavy en su versión V3.
Esta misión también fue la primera en transportar 20 satélites Starlink V3, que fueron puestos en órbita como parte del test.
Metas alcanzadas durante el vuelo
La misión logró varios hitos técnicos relevantes para el desarrollo del sistema Starship:
- Primer encendido en el espacio de un motor Raptor.
- Ejecución de la maniobra de retroceso del Super Heavy V3 con sus 33 motores.
- Recopilación de datos sobre el rendimiento del escudo térmico durante el reingreso.
- Despliegue de los satélites Starlink V3.
Estos avances son fundamentales para validar la tercera versión del vehículo, considerado el cohete más potente jamás construido.
La carrera hacia la Luna: SpaceX vs Blue Origin
La NASA sigue de cerca cada vuelo de la Starship, ya que necesita esta nave para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis. El programa sufrió retrasos y la misión tripulada fue reprogramada para principios de 2028, en parte debido al desarrollo del cohete.
SpaceX compite directamente con Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, que propone su sistema Blue Moon como alternativa para el módulo de descenso lunar.
Un paso más en el desarrollo del sistema Starship
Este fue el segundo vuelo de prueba del tercer modelo de la Starship en lo que va del año. Cada misión aporta datos cruciales para mejorar el rendimiento, la seguridad y la capacidad de reutilización del sistema, pilares del proyecto de Elon Musk para viajes lunares y futuros vuelos interplanetarios.
El amerizaje controlado en el océano Índico representa un avance significativo en la validación del vehículo y en la preparación de misiones más complejas.
El exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico confirma el progreso del sistema de lanzamiento más ambicioso de SpaceX. Con nuevos hitos técnicos y pruebas clave, la compañía avanza hacia su objetivo de apoyar la misión lunar Artemis y consolidar su liderazgo en la exploración espacial.