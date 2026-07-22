SpaceX vuelve a suspender un despegue y crece la preocupación por el programa Starship

Starlink V3 son la nueva generación de satélites de internet de SpaceX con tecnología láser.

Qué pasó con el Starship y por qué preocupa a la NASA

Sobre el lanzamiento abortado del Starship, Elon Musk explicó en X que “algunos de los motores no arrancaron”, lo que activó la interrupción automática del sistema. SpaceX reemplazará dos motores Raptor antes del próximo intento, programado para el jueves a las 17:45 hora local.

El Starship es el vehículo más potente jamás construido y el eje del programa lunar estadounidense. La NASA lo necesita para descender astronautas en la superficie de la Luna en 2028. Cada retraso afecta el cronograma y aumenta la presión sobre SpaceX, que debe demostrar que el sistema es confiable y capaz de cumplir con las exigencias del contrato.

Starlink: la constelación que depende de lanzamientos constantes

La misión abortada en California forma parte del despliegue continuo de Starlink, la red de internet satelital de SpaceX. La empresa necesita realizar lanzamientos frecuentes para mantener y expandir la constelación, que ya supera los 6.000 satélites en órbita.

Un aplazamiento aislado no afecta el servicio, pero dos abortos consecutivos en menos de una semana generan dudas sobre la estabilidad operativa de la compañía en un momento clave para sus programas.

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/9FTnIt7SHh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2026

Escepticismo y advertencias desde la NASA

Los aplazamientos ocurren en un contexto de creciente preocupación dentro de la NASA. La agencia espacial estadounidense depende del Starship para la misión Artemis y observa con atención los retrasos acumulados.

Según fuentes citadas por EFE, la NASA advirtió a SpaceX que el contrato “no es un cheque en blanco” y que está dispuesta a reabrir la competencia si la empresa continúa incumpliendo los plazos previstos. Esto implicaría considerar alternativas de otros proveedores para el módulo de descenso lunar.

La advertencia refleja la importancia estratégica del Starship y la necesidad de que SpaceX estabilice su ritmo de pruebas y lanzamientos.

Los dos abortos de lanzamiento en menos de una semana ponen a SpaceX bajo presión en un momento decisivo para Starship y Starlink. La NASA exige resultados y plazos claros, mientras la empresa trabaja para resolver fallas en motores y sistemas automatizados. El próximo intento será clave para recuperar confianza.