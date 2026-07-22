Por qué el cohete Starship es clave para la misión Artemis de la NASA

Qué aporta el Starship al programa Artemis

El Starship ofrece características que ningún otro vehículo espacial operativo posee:

Gran capacidad de carga: puede transportar equipos, módulos y suministros esenciales para futuras bases lunares.

puede transportar equipos, módulos y suministros esenciales para futuras bases lunares. Reutilización: reduce costos y permite múltiples misiones con el mismo hardware.

reduce costos y permite múltiples misiones con el mismo hardware. Potencia sin precedentes: su propulsor Super Heavy es el más potente construido hasta ahora.

su propulsor Super Heavy es el más potente construido hasta ahora. Flexibilidad operativa: puede adaptarse para carga, tripulación o despliegue de infraestructura.

Estas ventajas permiten a la NASA pensar en misiones más ambiciosas, incluyendo estadías prolongadas en la Luna y preparación para viajes a Marte.

SpaceX abortó el lanzamiento del cohete Starship el pasado jueves. Fue suspendido por una orden informática de último momento en Texas, Estados Unidos. EFE

Datos clave sobre Artemis y el desarrollo del Starship

El cronograma de Artemis sufrió ajustes: la misión tripulada pasó de fines de 2026 a mediados de 2027 debido a retrasos en el desarrollo del Starship. La NASA monitorea cada prueba del cohete, ya que necesita validar:

Encendidos del Super Heavy.

Separación de fases.

Maniobras de reingreso.

Aterrizajes controlados.

Transferencia de combustible en órbita, un requisito crítico para Artemis.

SpaceX también debe demostrar que puede realizar múltiples lanzamientos consecutivos para abastecer al Starship lunar antes de su viaje hacia la órbita de la Luna.

Estados Unidos y la competencia espacial por el regreso a la Luna

El avance del Starship tiene impacto directo en la estrategia espacial de Estados Unidos. El país compite con China, que también planea misiones lunares tripuladas para esta década. Además, en el ámbito privado, SpaceX enfrenta la competencia de Blue Origin, que desarrolla su módulo lunar Blue Moon como alternativa para futuras misiones.

Cada prueba del Starship influye en la posición de Estados Unidos en la carrera espacial y en la capacidad del país para liderar la exploración lunar.

Cómo afecta el lanzamiento abortado del Starship al plan lunar

La reciente cancelación del decimotercer lanzamiento del Starship, debido a una orden informática en el momento cero de la cuenta regresiva, evidencia la complejidad del sistema. Aunque estos retrasos no detienen el programa, sí obligan a SpaceX a revisar procesos y ajustar cronogramas.

El cohete de SpaceX es clave para la misión Artemis de la NASA para regresar a la Luna.

Para la NASA, cada prueba aporta datos esenciales para evaluar la seguridad del vehículo que transportará astronautas. El cohete Starship debe demostrar un nivel de fiabilidad extremo antes de ser aprobado para Artemis.

El Starship es la pieza central del regreso de Estados Unidos a la Luna. Su desarrollo marcará el ritmo de Artemis y definirá el futuro de la exploración espacial, por eso debe resolver cada falla y avanzar en las pruebas será clave para que la misión lunar se convierta en realidad.