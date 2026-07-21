Ya son casi 100 los evacuados por las nevadas en la alta montaña mendocina

Los nuevos evacuados

Desde Defensa Civil se informó que minutos antes de las 18 finalizó el operativo coordinado junto al Jefe del Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional, en el que participaron 11 móviles de seguridad pertenecientes a esa fuerza, la Policía de Mendoza, GUM (Guardia Urbana Municipal) de Las Heras y la Patrulla de Rescate.

El objetivo del operativo fue evacuar a las personas que permanecían en las zonas de Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas. En todo momento colaboró la maquinaria de Vialidad Nacional, que realizó la apertura de una brecha sanitaria para permitir el avance de la caravana.

Asistencia a puesteros de Uspallata en medio de la nieve.

Como resultado, se evacuó a un total de 42 personas, quienes fueron trasladadas y dejadas en la Terminal de Ómnibus de Uspallata.

Hasta el domingo eran cerca de 50 los evacuados.

El procedimiento general comenzó el viernes, cuando personal del Escuadrón 27 Uspallata y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional tomaron conocimiento sobre la presencia de personas damnificadas en el sector cordillerano de la Ruta Nacional Nº 7, afectadas por las intensas tormentas y la consecuente acumulación de nieve que impedía la circulación segura.

Ante esta situación de emergencia, los funcionarios desplegaron un operativo de rescate utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas, con el cual se desplazaron en primera instancia hasta el kilómetro 1.210, donde hallaron y brindaron atención primaria a 7 ciudadanos que se encontraban vulnerables por el clima adverso.

Con el correr de las horas se fueron sumando evacuados de distintas poblaciones cercanas.