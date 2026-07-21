"Nunca vi algo así": el jefe de pistas de Los Puquios habla del mayor temporal de nieve en más de 20 años

"Estamos atravesando una de las tormentas más importantes de los últimos 20 años. No sé si de los últimos 30. Ya superamos el récord de acumulación de nieve de las últimas dos décadas. Teníamos 1,80 metros como referencia y ahora estamos llegando a los dos metros", cuenta a Diario UNO.

La consecuencia inmediata fue el cierre total del parque. Con la ruta bloqueada y la imposibilidad de garantizar la seguridad de los visitantes, toda la actividad quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Paradójicamente, la temporada había comenzado mejor de lo esperado. Gracias a la incorporación de cañones de nieve artificial, Los Puquios pudo abrir en los primeros días de junio, algo impensado años atrás. Pero la naturaleza terminó imponiendo sus reglas.

De un motor a nafta a un centro de esquí moderno

Cuando Rolo llegó a Los Puquios, en el año 2000, el lugar poco tenía que ver con el centro recreativo que hoy recibe a miles de familias cada invierno.

La consecuencia inmediata del temporal de nieve fue el cierre total del parque.

Había trabajado tres temporadas en Penitentes y casi por casualidad apareció esta oportunidad.

"Encontré un grupo de gente hermosa y un lugar muy acogedor. Era una mini pista con un solo medio de elevación que funcionaba con un motor a nafta porque ni siquiera había electricidad. Pero me enamoré del lugar desde el primer día", recuerda.

"Me enamoré de este lugar y nunca más me fui", dijo Rolo Abaca.

Nunca más se fue.

En estos 26 años vio crecer a Los Puquios paso a paso. Llegó la electricidad, aparecieron nuevos servicios, se incorporaron dos medios de elevación y cuatro Magic Carpet, las cintas transportadoras que facilitan el ascenso de esquiadores y quienes practican trineo, una tecnología única entre los centros de esquí mendocinos.

Sin embargo, asegura que hubo algo que nunca cambió.

"La calidad humana. Seguimos siendo un lugar chico, familiar y humilde. Esa esencia es la que tratamos de cuidar", dice.

Vivir en medio de la nieve

La mayoría de los mendocinos conoce Los Puquios como un destino para pasar el día en la nieve. Muy pocos imaginan que allí también viven personas durante buena parte del invierno.

Rolo es una de ellas.

Durante años compartió ese modo de vida con su esposa y sus tres hijos. Los recuerdos más intensos no tienen que ver con los días soleados ni con las vacaciones repletas de turistas.

Muy pocos imaginan que en Los Puquios también viven personas durante buena parte del invierno.

"Tengo tres hijos y cuando eran chiquitos vivíamos en una casilla rodante en una playa de estacionamiento. Fueron temporadas inolvidables", recuerda.

También recuerda inviernos completamente opuestos al actual.

"No me olvido de las malas temporadas, cuando no caía una sola gota de nieve y ni siquiera podíamos abrir. Teníamos que mantener las pistas a pala. Como todavía no existían los cañones de nieve, cargábamos nieve en camionetas y la llevábamos hasta las pistas. Era durísimo", evoca.

Dijo Rolo que las temporadas más duras suceden cuando no hay nieve. "Esto es una bendición", sostuvo.

Hoy el panorama parece pertenecer a otro mundo.

Donde antes faltaba nieve, ahora sobra.

El temporal que obligó a cerrar todo

Aunque la magnitud de la tormenta sorprendió incluso a quienes llevan décadas en la montaña, en Los Puquios no los tomó desprevenidos.

"Hace dos semanas que veníamos siguiendo los pronósticos. Sabíamos que esto podía pasar y armamos un plan de contingencia", explica.

Los primeros años en Los Puquios, Rolo y su familia vivieron en una casilla rodante situada en una playa de estacionamiento.

La mayor parte del personal descendió antes del cierre y sólo quedó un pequeño grupo encargado de custodiar las instalaciones.

Completa: "Estamos aprovisionados con combustible, leña, gas, alimentos y todo el equipamiento necesario para permanecer seguros mientras dure el temporal".

Respecto de las evacuaciones registradas en distintos puntos de alta montaña, aclara que muchas fueron preventivas.

"Entiendo que hubo gente que decidió bajar porque no estaba preparada para permanecer varios días aislada. No fueron situaciones extremas", advierte.

La nieve obliga a trabajos permanentes. La pista permanece cerrada. "Hay que estar agradecidos", dijo Rolo Abaca.

Mientras las máquinas aguardan el momento para volver a abrir caminos y la nieve continúa acumulándose sobre los techos y las pistas, Rolo contempla un fenómeno que jamás había visto desde que hizo de la montaña su casa.

Lejos de preocuparse por el récord, prefiere quedarse con otra sensación.

"Es una bendición. Hay que estar agradecido", concluye.