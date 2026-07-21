En un mes ingresaron casi 600 escraches de infracciones viales por la app Modo Testigo

El 9% de los escraches muestran vehículos que impunemente trasponen esa doble línea, incluso en rutas de montaña y en plena curva.

Traspasar la doble línea amarilla es una infracción que genera accidentes fatales en Mendoza.

Si bien la app Modo Testigo por ahora está en etapa de prueba, es decir que esos escraches funcionan como "comunicación ciudadana" -lo que significa que no constituye una denuncia formal ni genera sanciones automáticas o multas-, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que en el chequeo de las imágenes se ratificó que 83 de esas denuncias podrían haber terminado en multa.

Hay que recordar que con la aplicación los mendocinos pueden reportar conductas de riesgo las 24 horas enviando el material audiovisual a la línea de WhatsApp 2615559592.

Además, el Ejecutivo habilitó la página web oficial dentro de la plataforma del Ministerio de Seguridad y Justicia y la cuenta de Instagram @modotestigomendoza, donde ya se comenzaron a publicar las primeras imágenes con un fin estrictamente preventivo, didáctico y de concientización social.

Qué se puede reportar y qué material será descartado

El sistema está diseñado para que la comunicación de la falta sea realizada exclusivamente por terceros que presencien la situación en la vía pública. Por razones de seguridad, se aclaró de forma taxativa que el conductor involucrado en el reporte no podrá registrar ni enviar material mientras se encuentre manejando.

Entre las conductas antirreglamentarias que la ciudadanía ya empezó a reportar mediante fotografías se destacan:

Maniobras peligrosas y adelantamientos cruzando doble línea amarilla .

y adelantamientos cruzando . Vehículos mal estacionados o menores al volante bajo la responsabilidad de un adulto.

o menores al volante bajo la responsabilidad de un adulto. Conductores utilizando el teléfono celular o circulando sin el cinturón de seguridad .

el celular o circulando . Excesos de velocidad y transporte indebido de personas.

Al momento de realizar el envío por WhatsApp, el sistema solicitará al remitente su nombre, apellido y correo electrónico. Esta información tendrá carácter estrictamente confidencial y estará resguardada bajo la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

Asimismo, el decreto establece que las autoridades descartarán los archivos que no correspondan a la jurisdicción de Mendoza, los que no sirvan para identificar la falta o aquellos que muestren indicios de edición, falsedad o inconsistencias.