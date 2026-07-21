El tránsito en el Acceso Este es fluido pese al regreso a clases y el avance de las obras, afirmó Calvente

De todos modos, se sigue recomendando salir con anticipación, considerando que puede haber algunas demoras.

Si bien hay cambios y desvíos, Calvente afirmó que el tránsito es fluido.

Tránsito y fluidez en el Acceso Este

El lunes era considerado una prueba importante para el operativo vial debido a que la vuelta a las aulas aumentó la cantidad de vehículos que ingresaron al Gran Mendoza en comparación con las dos semanas anteriores.

Sin embargo, según las mediciones realizadas por el municipio, los automovilistas pudieron atravesar los sectores intervenidos sin demoras considerables y a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora.

No se generaron infracciones por sentido de circulación en contramano y tampoco por estacionamiento en zona restringida.

Calvente durante una de sus visitas a las obras en Acceso Este. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Precaución por las obras y la reducción de calzada

El intendente recordó que en algunos sectores se circula por media calzada, sin banquina en uno de los laterales y con elementos de señalización ubicados cerca de los carriles habilitados.

“Hay que estar atentos porque es media calzada, de un lado no tenés banquina y están los tachos próximos a la línea que separa los carriles. Pero el tránsito fue muy fluido”, insistió.

Calvente reconoció que pudieron producirse algunas retenciones durante el día, aunque afirmó que fueron breves y aisladas.

“Si hubo algún tipo de congestión, fue por unos minutos. Ha sido tan esporádica que ni siquiera la hemos podido medir”, señaló.

De acuerdo con el primer balance oficial, la circulación durante el regreso a clases mantuvo los mismos niveles de fluidez observados durante el receso de invierno.

Producción periodística: Agustina Fiadino (radio Nihuil).