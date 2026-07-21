El regreso a clases después del receso de invierno no generó en el inicio de la semana las congestiones que se temían en el Acceso Este, donde se ejecutan importantes obras de ampliación y existen sectores con reducción de calzada.
El tránsito en el Acceso Este es fluido pese al regreso a clases y el avance de las obras, afirmó Calvente
El intendente de Guaymallén sostuvo que durante el primer día con circulación "full" la velocidad promedio fue de 50 km por hora en los sectores afectados
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, realizó al final de la jornada un primer balance del funcionamiento del tránsito y aseguró que la circulación se mantuvo con una fluidez similar a la registrada durante las vacaciones.
“Está igual que en vacaciones. Hoy pasé varias veces con mi equipo y medimos que la velocidad promedio, en términos generales, era de unos 50 kilómetros por hora en los tramos con corte parcial”, explicó el jefe comunal.
De todos modos, se sigue recomendando salir con anticipación, considerando que puede haber algunas demoras.
Tránsito y fluidez en el Acceso Este
El lunes era considerado una prueba importante para el operativo vial debido a que la vuelta a las aulas aumentó la cantidad de vehículos que ingresaron al Gran Mendoza en comparación con las dos semanas anteriores.
Sin embargo, según las mediciones realizadas por el municipio, los automovilistas pudieron atravesar los sectores intervenidos sin demoras considerables y a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora.
No se generaron infracciones por sentido de circulación en contramano y tampoco por estacionamiento en zona restringida.
Precaución por las obras y la reducción de calzada
El intendente recordó que en algunos sectores se circula por media calzada, sin banquina en uno de los laterales y con elementos de señalización ubicados cerca de los carriles habilitados.
“Hay que estar atentos porque es media calzada, de un lado no tenés banquina y están los tachos próximos a la línea que separa los carriles. Pero el tránsito fue muy fluido”, insistió.
Calvente reconoció que pudieron producirse algunas retenciones durante el día, aunque afirmó que fueron breves y aisladas.
“Si hubo algún tipo de congestión, fue por unos minutos. Ha sido tan esporádica que ni siquiera la hemos podido medir”, señaló.
De acuerdo con el primer balance oficial, la circulación durante el regreso a clases mantuvo los mismos niveles de fluidez observados durante el receso de invierno.
Producción periodística: Agustina Fiadino (radio Nihuil).