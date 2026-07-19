La vuelta a clases pone a prueba los accesos por obras que anticipan demoras de hasta 40 minutos

Acceso Este: desvíos dinámicos y demoras de hasta 40 minutos

El panorama más complicado asoma para los conductores que ingresen desde los departamentos de la zona este. Quienes transiten por Guaymallén se encontrarán con intervenciones viales que comienzan a la altura de la calle Lamadrid (Maipú) y se extienden de manera generalizada hasta la zona de calle Tirasso (Guaymallén).

Obras viales en el Acceso Este provocarán demoras de hasta 40 minutos en el tramo de Maipú a Guaymallén

En este sector se lleva adelante una refuncionalización profunda de casi 20 kilómetros de extensión. Debido a la magnitud de los trabajos, se implementaron desvíos estratégicos con tramos de doble circulación y canalizaciones de tránsito que van variando según las necesidades de la obra. Con este esquema dinámico, el Gobierno calcula que los tiempos de demora pueden ubicarse entre los 30 y 40 minutos.

Los conductores del Este sufrirán las mayores demoras por obras entre las calles Lamadrid y Tirasso

Acceso Sur: cuellos de botella y velocidad reducida

Para quienes se desplacen desde el Sur de la provincia, las complicaciones se concentrarán en dos frentes específicos debido a la ejecución de una ampliación general (que incluirá un tercer carril, reasfaltado y tres nuevos puentes):

Sentido Sur/Norte: tramo desde calle Azcuénaga hasta Anchorena.

tramo desde calle hasta Sentido Norte/Sur: entre calles Paso y Boedo.

Ampliación en el Acceso Sur sumará un tercer carril y tres nuevos puentes pero generará demoras

Si bien el Gobierno provincial ratificó que no habrá cortes totales en la circulación garantizando la permanencia de dos carriles habilitados por mano, el incremento masivo de vehículos por el inicio de las clases ya perfila demoras de entre 10 y 20 minutos.