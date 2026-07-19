La vuelta a clases pone a prueba los accesos por obras que anticipan demoras de hasta 40 minutos

A la vuelta a clases, que este lunes cambiará por completo el flujo vehicular en la provincia, se le sumará esta vez un escenario vial muy crítico: las obras de infraestructura activas en los accesos Este y Sur anticipan fuertes complicaciones para transitar.
Estas intervenciones pueden generar una convivencia vial compleja en los principales ingresos al Gran Mendoza, provocando demoras significativas y embotellamientos durante las horas pico escolares.
Ante este panorama, desde el Gobierno advirtieron que puede haber demoras de hasta 40 minutos en algunos sectores por lo que animan a los conductores a tomar las previsiones correspondientes para no pasar un mal rato.
Acceso Este: desvíos dinámicos y demoras de hasta 40 minutos
El panorama más complicado asoma para los conductores que ingresen desde los departamentos de la zona este. Quienes transiten por Guaymallén se encontrarán con intervenciones viales que comienzan a la altura de la calle Lamadrid (Maipú) y se extienden de manera generalizada hasta la zona de calle Tirasso (Guaymallén).
En este sector se lleva adelante una refuncionalización profunda de casi 20 kilómetros de extensión. Debido a la magnitud de los trabajos, se implementaron desvíos estratégicos con tramos de doble circulación y canalizaciones de tránsito que van variando según las necesidades de la obra. Con este esquema dinámico, el Gobierno calcula que los tiempos de demora pueden ubicarse entre los 30 y 40 minutos.
Acceso Sur: cuellos de botella y velocidad reducida
Para quienes se desplacen desde el Sur de la provincia, las complicaciones se concentrarán en dos frentes específicos debido a la ejecución de una ampliación general (que incluirá un tercer carril, reasfaltado y tres nuevos puentes):
- Sentido Sur/Norte: tramo desde calle Azcuénaga hasta Anchorena.
- Sentido Norte/Sur: entre calles Paso y Boedo.
Si bien el Gobierno provincial ratificó que no habrá cortes totales en la circulación garantizando la permanencia de dos carriles habilitados por mano, el incremento masivo de vehículos por el inicio de las clases ya perfila demoras de entre 10 y 20 minutos.