El temporal en la alta montaña dejó, hasta este lunes, más de 4 metros de acumulación de nieve a ambos lados del paso a Chile, informó el comisario Mario Lucero, coordinador del corredor internacional.
Se acumularon más de 4 metros de nieve a ambos lados del paso a Chile y el temporal no da tregua
El comisario Mario Lucero, coordinador del corredor internacional, explicó cómo se desarrollan las maniobras de rescate de personas en la alta montaña, jaqueada por el temporal de nieve
Las complejas condiciones meteorológicas en la alta montaña se agravaron durante el viernes, el sábado y el domingo, lo que obligó a las autoridades a evacuar a habitantes y trabajadores de distintas localidades cordilleranas, como Las Cuevas, entre otras.
El comisario Lucero dijo a radio Nihuil que del lado argentino hay 4 metros de nieve acumulada y que del lado chileno el temporal fue más importante y dejó 4,5 metros de nieve acumulada en la zona de Los Libertadores.
El temporal de nieve no da tregua en alta montaña
Las condiciones meteorológicas registradas en la alta montaña entre la tarde del domingo y la mañana del lunes complican aún más el panorama, explicó el funcionario, tras consultas con referentes de Vialidad, Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y el Ejército Argentino.
Desde la semana pasada, todos los organismos representados en el corredor internacional apuraban un operativo de emergencia frente a los pronósticos emitidos por los especialistas.
En Puente del Inca, donde el domingo evacuaron a personas por razones de seguridad, ya se han acumulado más de 2 metros de nieve.
En zonas más bajas de la geografía cordillerana se detectaron entre medio metro y un metro de nieve.
Salvatajes en alta montaña
Para proceder a la evacuación de personas, explicó el comisario Lucero, se diseñaron -como el sábado- corredores sanitarios que fueron útiles hasta cierto momento porque los nuevos temporales de nieve los volvieron inútiles.
Clave ha sido el trabajo del personal del Escuadrón XXVII de la Gendarmería Nacional, con asiento en Punta de Vacas, y la utilización de un vehículo "oruga" preparado para despejar el camino en pos de las personas en riesgo. A poco de llegar a Los Penitentes, las autoridades debieron detener la operación de rescate porque antes de los cobertizos ya se habían acumulado 2 metros de nieve que tapaban a la máquina.
Ya el viernes hubo operativos de salvataje de personas y algunas maniobras fracasaron por las condiciones meteorológicas en la alta montaña. Habitantes de Puente del Inca eran el objetivo, pero la importante cantidad de nieve -pronosticada por los especialistas- frustró el operativo.
La decisión de evacuar a los pobladores de la alta montaña obedece, explicó Lucero, a razones de seguridad porque no cuentan con suficientes víveres ni recursos para calefaccionarse, como gas y/o leña. Y especialmente porque entre ellos hay adultos, niños y lactantes.
En pocas palabras
- Acumulación de Nieve: se reportan más de 4 metros de nieve en el paso a Chile debido a un fuerte temporal.
- Evacuaciones y Rescate: autoridades debieron evacuar pobladores de localidades cordilleranas como Las Cuevas por las complejas condiciones.
- Operativos Dificultados: maniobras de rescate se vieron frustradas por la ferocidad del temporal y la gran cantidad de nieve acumulada.