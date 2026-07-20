Se acumularon más de 4 metros de nieve a ambos lados del paso a Chile y el temporal no da tregua

Personas y máquinas de Vialidad Nacional trabajan en la alta montaña para generar los corredores sanitarios que permiten evacuar a personas en riesgo.

El temporal de nieve no da tregua en alta montaña

Las condiciones meteorológicas registradas en la alta montaña entre la tarde del domingo y la mañana del lunes complican aún más el panorama, explicó el funcionario, tras consultas con referentes de Vialidad, Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y el Ejército Argentino.

Desde la semana pasada, todos los organismos representados en el corredor internacional apuraban un operativo de emergencia frente a los pronósticos emitidos por los especialistas.

En Puente del Inca, donde el domingo evacuaron a personas por razones de seguridad, ya se han acumulado más de 2 metros de nieve.

Niños y adultos fueron evacuados el fin de semana con motivo del temporal de nieve de los últimos días.

En zonas más bajas de la geografía cordillerana se detectaron entre medio metro y un metro de nieve.

Salvatajes en alta montaña

Para proceder a la evacuación de personas, explicó el comisario Lucero, se diseñaron -como el sábado- corredores sanitarios que fueron útiles hasta cierto momento porque los nuevos temporales de nieve los volvieron inútiles.

Una de las imágenes de rescates que compartieron desde Seguridad.

Clave ha sido el trabajo del personal del Escuadrón XXVII de la Gendarmería Nacional, con asiento en Punta de Vacas, y la utilización de un vehículo "oruga" preparado para despejar el camino en pos de las personas en riesgo. A poco de llegar a Los Penitentes, las autoridades debieron detener la operación de rescate porque antes de los cobertizos ya se habían acumulado 2 metros de nieve que tapaban a la máquina.

Ya el viernes hubo operativos de salvataje de personas y algunas maniobras fracasaron por las condiciones meteorológicas en la alta montaña. Habitantes de Puente del Inca eran el objetivo, pero la importante cantidad de nieve -pronosticada por los especialistas- frustró el operativo.

Rescates de personas en la alta montaña por el fuerte temporal que dejó más de 4 metros de nieve acumulada a ambos lados del paso a Chile. Foto: Gendarmería

La decisión de evacuar a los pobladores de la alta montaña obedece, explicó Lucero, a razones de seguridad porque no cuentan con suficientes víveres ni recursos para calefaccionarse, como gas y/o leña. Y especialmente porque entre ellos hay adultos, niños y lactantes.