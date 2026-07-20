Te explico cómo usar vinagre para limpiar la salida de agua de una canilla muy sucia

Hay diferentes tipos de vinagre.

También se fabrica vinagre de forma industrial y química a partir del ácido acético puro que se destila para obtener un producto mucho más concentrado. Este vinagre es el que se suele utilizar para limpiar, nunca para cocinar.

Por qué se ensucian las canillas y cómo limpiarlas con vinagre

La salida de agua de una canilla generalmente se llena de sarro o restos de jabón, justamente porque el agua que sale por el pico puede ser un poco dura y contener restos de minerales que quedan pegados en el metal. El jabón se queda pegado por una mala limpieza o por falta de limpieza.

Con el paso del tiempo, esta mugre puede generar tres problemas importantes: se puede tapar la salida de agua, se puede formar mal olor por desarrollo de hongos o bacterias y, el problema menos peligroso, es que el aspecto general del baño se ve sucio y poco estético.

Para limpiar la salida de agua de una canilla, conviene usar vinagre destilado de limpieza y no las opciones de vinagre de alimentos. No porque sean malas, sino que son más suaves.

Con un poco de vinagre sale toda la mugre de la canilla.

Puedes realizar este truco de dos maneras. La primera opción es colocar una bolsa pequeña con agua y vinagre cubriendo todo el pico de la canilla y atarla con un elástico o cinta para que quede sumergida en vinagre la canilla. Se deja por lo menos media hora.

Otra forma de hacerlo es rociar con vinagre la canilla y colocar una servilleta de papel cubriendo todo el pico. También se deja actuar 30 minutos. El ácido del vinagre tiene la capacidad de disolver el sarro y ablandar los restos de jabón.