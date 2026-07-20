Siempre hay un candado en la casa o cualquier lugar que no sea el hogar que, con el paso del tiempo, se pone duro. La buena noticia es que ese mal funcionamiento se puede revertir con un truco casero que es muy efectivo y todos deberían probarlo.
Cómo ablandar un candado que se puso duro: el truco casero para dejarlo hecho una sedita
Es común que un candado se ponga duro con el paso del tiempo. Lo bueno es que se puede ablandar con un gran truco casero
Un candado se puede poner duro o incluso se puede trabar, por la formación de óxido o acumulación de suciedad.
La buena noticia es que el candado se puede arreglar de muchas maneras, pero hay un truco casero que es fácil de realizar y consiste en un simple paso a paso.
De esta manera, con este truco casero que se puede emplear sobre cualquier candado tradicional, no importa el tamaño, si está en la intemperie o dentro de la casa o algún lugar que padezca humedad o todo tipo de suciedad, todo puede volver a funcionar como cuando todo era nuevo.
Truco casero para ablandar un candado que se puso duro
Para poder realizar este truco casero, es necesario realizar estos tres pasos:
- Limpiar el candado con vinagre: colocar el candado que está duro en su funcionamiento en un recipiente lleno de vinagre blanco. Esto permite que el líquido afloje el óxido interno durante unas horas o toda la noche. Retirar el candado del recipiente y sacudir bien para eliminar la suciedad desprendida. Colgar el candado al sol o dejar escurrir hasta que no quede humedad en el en su interior.
- Fabricación de lubricante casero: Utilizar una mina de lápiz. Machacar la mina hasta convertirla en un polvo de grafito muy fino.
- Aplicación y ablandamiento final: espolvorear el polvo de grafito de la mina directamente dentro del ojo de la cerradura del candado y en los orificios del gancho. Untar ligeramente la llave con una gota de aceite de cocina o producto multiusos. Insertar la llave y mover suavemente de lado a lado para distribuir el grafito hasta que gire sin esfuerzo y quede blando.
Si el candado se encuentra fijo a una reja o cadena y no se puede desmontar para sumergirlo en un recipiente con vinagre, lo más recomendable es aplicar un aceite afloja todo comercial, como el WD-40 directamente en el cilindro del candado.