Cómo ablandar un candado que se puso duro: el truco casero para dejarlo hecho una sedita

De esta manera, con este truco casero que se puede emplear sobre cualquier candado tradicional, no importa el tamaño, si está en la intemperie o dentro de la casa o algún lugar que padezca humedad o todo tipo de suciedad, todo puede volver a funcionar como cuando todo era nuevo.

Truco casero para ablandar un candado que se puso duro

Para poder realizar este truco casero, es necesario realizar estos tres pasos:

Limpiar el candado con vinagre : colocar el candado que está duro en su funcionamiento en un recipiente lleno de vinagre blanco. Esto permite que el líquido afloje el óxido interno durante unas horas o toda la noche. Retirar el candado del recipiente y sacudir bien para eliminar la suciedad desprendida. Colgar el candado al sol o dejar escurrir hasta que no quede humedad en el en su interior.

: colocar el candado que está duro en su funcionamiento en un recipiente lleno de blanco. Esto permite que el líquido afloje el óxido interno durante unas horas o toda la noche. Retirar el candado del recipiente y sacudir bien para eliminar la suciedad desprendida. Colgar el candado al sol o dejar escurrir hasta que no quede humedad en el en su interior. Fabricación de lubricante casero: Utilizar una mina de lápiz. Machacar la mina hasta convertirla en un polvo de grafito muy fino.

Aplicación y ablandamiento final: espolvorear el polvo de grafito de la mina directamente dentro del ojo de la cerradura del candado y en los orificios del gancho. Untar ligeramente la llave con una gota de aceite de cocina o producto multiusos. Insertar la llave y mover suavemente de lado a lado para distribuir el grafito hasta que gire sin esfuerzo y quede blando.

Si el candado se encuentra fijo a una reja o cadena y no se puede desmontar para sumergirlo en un recipiente con vinagre, lo más recomendable es aplicar un aceite afloja todo comercial, como el WD-40 directamente en el cilindro del candado.