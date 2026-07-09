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Muy efectivo

Cómo limpiar una plancha quemada y pegoteada con un truco casero fácil y en casa

La plancha suele acumular residuos en su base, que se queman y es un problema para la ropa. Por suerte se puede limpiar fácilmente

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La plancha de la ropa se puede limpiar si se usan determinados ingredientes que uno tiene en casa.

La plancha de la ropa se puede limpiar si se usan determinados ingredientes que uno tiene en casa.

No hay nada peor que ponerse a planchar la ropa y tener que detenerse porque la plancha está quemada y pegoteada. Por suerte se puede limpiar con un efectivo truco casero, que le saca todas las impurezas y la ropa no corre riesgo de mancharse.

Con el paso del tiempo, la plancha va acumulando residuos. La ropa que se usa todos los días va desprendiendo fibras sintéticas de a poco y se van acumulando en la base de la plancha.

La alta temperatura comienza a quemar estos residuos y quedan muy adheridos, siendo un peligro latente para la ropa, sobre todo para las prendas delicadas, que pueden dañarse o mancharse.

La buena noticia es que se puede limpiar con un truco casero en el hogar que no falla y que se destaca por su alta efectividad.

Limpiar la plancha de la ropa

  • La mejor manera para limpiar y remover los residuos quemados y pegados en la base de la plancha, es utilizando estos efectivos ingredientes: vinagre y bicarbonato de sodio.
  • En un recipiente, mezclar una parte de vinagre blanco con una cucharada de bicarbonato de sodio. Humedecer un trapo limpio y refregar la base. Las impurezas comenzarán a desaparecer gradualmente.
  • Otro truco casero es utilizando sal gruesa. Sobre una mesa se coloca una toalla y se esparce sal gruesa. Pasar la plancha tibia y sin vapor por la sal. Los residuos quemados comenzarán a desprenderse.
  • Las fibras adheridas en la base de la plancha se pueden limpiar con papel aluminio. Arrugá un poco de la lámina fina de metal y frotá por la base caliente. Los restos de fibras comenzarán a desprenderse, como así también todos los restos de residuos quemados.

Sea cual sea el truco casero empleado, limpiar al finalizar con un trapo húmedo al principio y con uno seco al final.

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