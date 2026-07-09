Cómo limpiar una plancha quemada y pegoteada con un truco casero fácil y en casa

Con el paso del tiempo, la plancha va acumulando residuos. La ropa que se usa todos los días va desprendiendo fibras sintéticas de a poco y se van acumulando en la base de la plancha.

La alta temperatura comienza a quemar estos residuos y quedan muy adheridos, siendo un peligro latente para la ropa, sobre todo para las prendas delicadas, que pueden dañarse o mancharse.