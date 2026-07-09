Cómo limpiar una plancha quemada y pegoteada con un truco casero fácil y en casa

No hay nada peor que ponerse a planchar la ropa y tener que detenerse porque la plancha está quemada y pegoteada. Por suerte se puede limpiar con un efectivo truco casero, que le saca todas las impurezas y la ropa no corre riesgo de mancharse.
Con el paso del tiempo, la plancha va acumulando residuos. La ropa que se usa todos los días va desprendiendo fibras sintéticas de a poco y se van acumulando en la base de la plancha.
La alta temperatura comienza a quemar estos residuos y quedan muy adheridos, siendo un peligro latente para la ropa, sobre todo para las prendas delicadas, que pueden dañarse o mancharse.
La buena noticia es que se puede limpiar con un truco casero en el hogar que no falla y que se destaca por su alta efectividad.
Limpiar la plancha de la ropa
- La mejor manera para limpiar y remover los residuos quemados y pegados en la base de la plancha, es utilizando estos efectivos ingredientes: vinagre y bicarbonato de sodio.
- En un recipiente, mezclar una parte de vinagre blanco con una cucharada de bicarbonato de sodio. Humedecer un trapo limpio y refregar la base. Las impurezas comenzarán a desaparecer gradualmente.
- Otro truco casero es utilizando sal gruesa. Sobre una mesa se coloca una toalla y se esparce sal gruesa. Pasar la plancha tibia y sin vapor por la sal. Los residuos quemados comenzarán a desprenderse.
- Las fibras adheridas en la base de la plancha se pueden limpiar con papel aluminio. Arrugá un poco de la lámina fina de metal y frotá por la base caliente. Los restos de fibras comenzarán a desprenderse, como así también todos los restos de residuos quemados.
Sea cual sea el truco casero empleado, limpiar al finalizar con un trapo húmedo al principio y con uno seco al final.