Cómo limpiar las perillas de la cocina y eliminar la grasa pegada

Es por eso que no hay que dejarse estar y limpiar en profundidad esas perillas manchadas, para que la cocina luzca reluciente.

Limpiar las perillas de la cocina de la casa

Hay muchas maneras que se pueden emplear para limpiar las perillas de la cocina. Lo bueno es que, con estos dos métodos caseros, no hace falta acudir a ningún producto abrasivo, que pueda llegar a dañarlas.

Paso a paso

Lo primero que se hace es tratar de sacar las perillas de la cocina. Si son desmontables, mucho mejor. Colocar las perillas en un recipiente, sumergidas en una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. Dejar actuar por unos 15 o 20 minutos. Enjuagar las perillas y rociar con vinagre blanco, para que la grasa termine de ser removida. Se puede frotar con un cepillito de cercas blandas y volver a enjuagar, hasta que ya no haya más rastros de suciedad. Limpiar con un paño húmedo y secar bien. Colocar las perillas nuevamente en la cocina. En caso de que las perillas no se saquen de la cocina, seguir el mismo paso a paso, rociando los elementos con mucho cuidado.

Otro método para limpiar las perillas de la cocina

Otro método que funciona muy bien, es sumergiendo las perillas en un recipiente con detergente y agua caliente. Se dejan un buen rato y se terminan de limpiar con un trapo.