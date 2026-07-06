Dos posibles sucesores de Cornejo compartieron el acto para inaugurar un parador del Metrotranvía

Dos de los eventuales candidatos del radicalismo para suceder a Alfredo Cornejo: Ulpiano Suarez y Natalio Mema.

Más allá de la inauguración del nuevo parador, el Gobierno provincial aprovechó la ocasión para mostrar el avance de las obras de ampliación del Metrotranvía.

Según informaron, la extensión hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo ya registra cerca de 74% de ejecución. Una vez terminada, Estación Mendoza se convertirá en el principal nodo de conexión del sistema, permitiendo combinar los servicios provenientes de Maipú, Godoy Cruz y Luján con los que continuarán hacia Ciudad, Las Heras y el aeropuerto.

Un centro de conexión para todo el sistema

Natalio Mema sostuvo que el nuevo parador incorpora cámaras con reconocimiento facial y sistemas de detección de movimientos sospechosos conectados al 911 y al centro de monitoreo.

Además, explicó que las estaciones cuentan con áreas de preembarque para mejorar el control del pago del pasaje y reforzar la seguridad de los usuarios.

El ministro también confirmó que el nuevo andén permitirá recibir las futuras formaciones provenientes de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, desde donde los pasajeros podrán realizar trasbordos hacia el aeropuerto o el norte de Las Heras.

En ese sentido, indicó que la intención del Gobierno es inaugurar el tramo hasta el Aeropuerto El Plumerillo durante el próximo año, aunque antes podrían habilitarse etapas parciales en Godoy Cruz.

Por su parte, Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para ampliar la red de transporte y afirmó que la nueva estación beneficiará a miles de usuarios con una alternativa "económica y eficiente".

Cómo funcionan los paradores inteligentes

Los paradores inteligentes funcionan como estaciones de preembarque. Los pasajeros validan el viaje antes de subir mediante la tarjeta SUBE, otros medios electrónicos o códigos QR.

Los paradores inteligentes funcionan como estaciones de preembarque.

El sistema incorpora molinetes, cierre perimetral, cámaras de seguridad y monitoreo permanente.

Según datos oficiales, la implementación permitió incrementar alrededor de 20% el pago efectivo del pasaje, reducir la evasión y agilizar el ascenso de los usuarios.

Con esta inauguración ya funcionan 20 paradores inteligentes distribuidos entre Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Maipú.

La habilitación se produce mientras avanza la expansión del Metrotranvía, una de las principales apuestas del Gobierno de Alfredo Cornejo para fortalecer el transporte público metropolitano.