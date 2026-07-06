El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, compartieron este lunes una actividad de gestión que también tuvo lectura política. Ambos encabezaron la inauguración del nuevo parador inteligente de Estación Mendoza, la vigésima estación de este tipo que incorpora el sistema del Metrotranvía en el Área Metropolitana.
Dos posibles sucesores de Cornejo compartieron el acto para inaugurar un parador del Metrotranvía
El ministro de Gobierno y el intendente de Ciudad encabezaron la habilitación de un parador inteligente del sistema. Destacaron que la ampliación del Metrotranvía hacia Luján y el Aeropuerto ya supera el 70% de avance
El acto se realizó en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo, donde quedó habilitada una nueva estación equipada con molinetes electrónicos, videovigilancia, accesos automatizados y tecnología destinada a mejorar el control del servicio y la seguridad de los pasajeros.
La actividad reunió a dos de los principales dirigentes del oficialismo provincial que aparecen entre los nombres con mayor proyección para disputar la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo en 2027.
Más allá de la inauguración del nuevo parador, el Gobierno provincial aprovechó la ocasión para mostrar el avance de las obras de ampliación del Metrotranvía.
Según informaron, la extensión hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo ya registra cerca de 74% de ejecución. Una vez terminada, Estación Mendoza se convertirá en el principal nodo de conexión del sistema, permitiendo combinar los servicios provenientes de Maipú, Godoy Cruz y Luján con los que continuarán hacia Ciudad, Las Heras y el aeropuerto.
Un centro de conexión para todo el sistema
Natalio Mema sostuvo que el nuevo parador incorpora cámaras con reconocimiento facial y sistemas de detección de movimientos sospechosos conectados al 911 y al centro de monitoreo.
Además, explicó que las estaciones cuentan con áreas de preembarque para mejorar el control del pago del pasaje y reforzar la seguridad de los usuarios.
El ministro también confirmó que el nuevo andén permitirá recibir las futuras formaciones provenientes de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, desde donde los pasajeros podrán realizar trasbordos hacia el aeropuerto o el norte de Las Heras.
En ese sentido, indicó que la intención del Gobierno es inaugurar el tramo hasta el Aeropuerto El Plumerillo durante el próximo año, aunque antes podrían habilitarse etapas parciales en Godoy Cruz.
Por su parte, Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para ampliar la red de transporte y afirmó que la nueva estación beneficiará a miles de usuarios con una alternativa "económica y eficiente".
Cómo funcionan los paradores inteligentes
Los paradores inteligentes funcionan como estaciones de preembarque. Los pasajeros validan el viaje antes de subir mediante la tarjeta SUBE, otros medios electrónicos o códigos QR.
El sistema incorpora molinetes, cierre perimetral, cámaras de seguridad y monitoreo permanente.
Según datos oficiales, la implementación permitió incrementar alrededor de 20% el pago efectivo del pasaje, reducir la evasión y agilizar el ascenso de los usuarios.
Con esta inauguración ya funcionan 20 paradores inteligentes distribuidos entre Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Maipú.
La habilitación se produce mientras avanza la expansión del Metrotranvía, una de las principales apuestas del Gobierno de Alfredo Cornejo para fortalecer el transporte público metropolitano.