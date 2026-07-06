La Finlandia de América del Sur: ¿cuál es el país con el mejor sistema educativo de la región?

Detrás de Chile aparece Uruguay, un país reconocido por su estabilidad institucional y por impulsar uno de los programas educativos más innovadores de la región. Gracias al Plan Ceibal, cada estudiante y docente de la educación pública recibe una computadora con acceso a internet, una iniciativa que ha contribuido a reducir la brecha digital y mejorar el acceso a la educación.

El país que desplazó a Finlandia

A diferencia de los exámenes tradicionales, las prueba PISA no busca medir cuánto memoriza un alumno, sino su capacidad para aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias y comprensión lectora para resolver situaciones de la vida cotidiana.

A nivel mundial, el liderazgo ya no pertenece a Finlandia. En 2026, Singapur ocupa el primer lugar gracias a un modelo basado en la exigencia académica, el desarrollo de las ciencias y las matemáticas y una fuerte preparación de sus estudiantes. Aunque Finlandia sigue siendo una referencia educativa, sus resultados han mostrado un ligero descenso en las últimas evaluaciones internacionales.