Cuando se habla de educación de calidad, muchos piensan en Finlandia. Pero en América del Sur hay un país que lleva años obteniendo los mejores resultados de la región y que hoy es visto como el gran referente educativo latinoamericano.
La Finlandia de América del Sur: ¿cuál es el país con el mejor sistema educativo de la región?
Las pruebas PISA miden la capacidad de aplicar conocimientos, y en América del Sur,un país lidera consistentemente
Uno de los principales indicadores para medir la calidad de la educación son las pruebas PISA, una evaluación que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza cada tres años a estudiantes de 15 años. Te contamos sobre el país que lidera la calidad educativa en América del Sur.
El país de América del Sur que lidera la educación en la región según las pruebas PISA
De acuerdo con estos resultados, Chile se mantiene como el país con el mejor desempeño educativo de América del Sur. Durante años ha liderado los rankings regionales de las pruebas PISA y también registra el Índice de Resultados Escolares (IRE) más alto de la región. Además, alberga algunas de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Detrás de Chile aparece Uruguay, un país reconocido por su estabilidad institucional y por impulsar uno de los programas educativos más innovadores de la región. Gracias al Plan Ceibal, cada estudiante y docente de la educación pública recibe una computadora con acceso a internet, una iniciativa que ha contribuido a reducir la brecha digital y mejorar el acceso a la educación.
El país que desplazó a Finlandia
A diferencia de los exámenes tradicionales, las prueba PISA no busca medir cuánto memoriza un alumno, sino su capacidad para aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias y comprensión lectora para resolver situaciones de la vida cotidiana.
A nivel mundial, el liderazgo ya no pertenece a Finlandia. En 2026, Singapur ocupa el primer lugar gracias a un modelo basado en la exigencia académica, el desarrollo de las ciencias y las matemáticas y una fuerte preparación de sus estudiantes. Aunque Finlandia sigue siendo una referencia educativa, sus resultados han mostrado un ligero descenso en las últimas evaluaciones internacionales.