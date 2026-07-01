El multimillonario de Suiza que compró tierras en América del Sur y las donó a dos países para su conservación

Mientras contemplaban la inmensidad de América del Sur, Tompkins le propuso a Wyss una idea ambiciosa. Se trataba de crear un "parque de la paz" binacional. El plan consistía en que Tompkins comprara y donara tierras del lado chileno, mientras que Wyss hiciera lo mismo en Argentina, permitiendo que ambos parques se unieran a través de la frontera.

De estancias ganaderas a áreas protegidas en Argentina y Chile

Cuatro años después de aquel encuentro, en diciembre de 2015, la tragedia golpeó el proyecto. Douglas Tompkins falleció tras sufrir un accidente en kayak en un lago de la Patagonia.

Lejos de abandonar el sueño que ambos habían compartido, Wyss decidió honrar el compromiso. A través de las organizaciones creadas por Tompkins y su esposa Kris, como Rewilding Argentina, comenzó a financiar la compra de grandes extensiones de tierra con aportes de entre 5 y 22 millones de dólares.

Gracias a ese apoyo, adquirió de forma confidencial una docena de estancias ganaderas en la provincia de Santa Cruz, retiró el ganado introducido para favorecer la recuperación del ecosistema natural y, posteriormente, donó cada una de esas hectáreas a Argentina para su conservación.

Actualmente, la Campaña Wyss por la Naturaleza, respaldada con más de 1.500 millones de dólares, tiene como objetivo proteger legalmente el 30 % de las tierras y los océanos del planeta antes de 2030. La iniciativa financia la creación de parques nacionales, la adquisición de territorios estratégicos y proyectos de conservación liderados por comunidades locales e indígenas para preservar ecosistemas frente al avance de actividades extractivas.