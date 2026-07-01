La región de América del Sur maravilla por sus paisajes únicos y su extraordinaria biodiversidad. Esta historia es una prueba de ello, la belleza natural del continente conquistó el corazón de un empresario de Suiza que decidió utilizar su fortuna para proteger territorios.
El multimillonario de Suiza que compró tierras en América del Sur y las donó a dos países para su conservación
Tras vender su exitosa empresa, dedicó su fortuna a la protección de ecosistemas en América del Sur. Todos los detalles
Hansjörg Wyss hizo su fortuna en la industria de la tecnología médica tras vender su empresa, Synthes, a Johnson & Johnson. Sin embargo, además de su faceta empresarial, siempre sintió un profundo amor por la naturaleza.
Un legado verde en América del Sur: la historia de un multimillonario suizo
Todo comenzó en 2011, durante un viaje a la Patagonia. El empresario suizo visitó al reconocido conservacionista estadounidense Douglas Tompkins, fundador de The North Face y Esprit. El destino fue la enorme estancia Valle Chacabuco, en Chile, que Tompkins estaba adquiriendo con el objetivo de transformarla en un parque nacional.
Mientras contemplaban la inmensidad de América del Sur, Tompkins le propuso a Wyss una idea ambiciosa. Se trataba de crear un "parque de la paz" binacional. El plan consistía en que Tompkins comprara y donara tierras del lado chileno, mientras que Wyss hiciera lo mismo en Argentina, permitiendo que ambos parques se unieran a través de la frontera.
De estancias ganaderas a áreas protegidas en Argentina y Chile
Cuatro años después de aquel encuentro, en diciembre de 2015, la tragedia golpeó el proyecto. Douglas Tompkins falleció tras sufrir un accidente en kayak en un lago de la Patagonia.
Lejos de abandonar el sueño que ambos habían compartido, Wyss decidió honrar el compromiso. A través de las organizaciones creadas por Tompkins y su esposa Kris, como Rewilding Argentina, comenzó a financiar la compra de grandes extensiones de tierra con aportes de entre 5 y 22 millones de dólares.
Gracias a ese apoyo, adquirió de forma confidencial una docena de estancias ganaderas en la provincia de Santa Cruz, retiró el ganado introducido para favorecer la recuperación del ecosistema natural y, posteriormente, donó cada una de esas hectáreas a Argentina para su conservación.
Actualmente, la Campaña Wyss por la Naturaleza, respaldada con más de 1.500 millones de dólares, tiene como objetivo proteger legalmente el 30 % de las tierras y los océanos del planeta antes de 2030. La iniciativa financia la creación de parques nacionales, la adquisición de territorios estratégicos y proyectos de conservación liderados por comunidades locales e indígenas para preservar ecosistemas frente al avance de actividades extractivas.