Sin duda, América del Sur se destaca por albergar una biodiversidad única en el mundo. Entre su enorme variedad de especies, las aves ocupan un lugar preponderante. La región alberga a Colombia, el país con mayor diversidad de aves del planeta.
Hace 190 años Darwin la vio y desapareció: hoy vuelve a América del Sur y su recuperación entusiasma
El hallazgo de esta ave en la isla Floreana, tras casi dos siglos de ausencia, marca un hito en la recuperación de especies emblemáticas en América del Sur
Sin embargo, existe otro lugar que, a través de los siglos, ha sido reconocido como un verdadero laboratorio natural. Se trata de las islas Galápagos, ubicadas a unos 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador. Allí, el avistamiento de una particular especie de ave volvió a sorprender al mundo.
Darwin registró un ave y desapareció durante dos siglos: ahora vuelve a vivir en la misma isla
Charles Darwin fue un reconocido científico y naturalista inglés. Su relación con las islas Galápagos comenzó en 1835, cuando llegó al archipiélago a bordo del HMS Beagle. Durante aquella expedición documentó al pachay de Galápagos, también conocido como rascón o burrito de Galápagos (Laterallus spilonota), en la isla Floreana. Casi dos siglos después, la especie volvió a ser registrada formalmente en esa isla de la región de América del Sur.
El pachay fue avistado y documentado por un equipo conjunto de guardaparques y científicos durante el monitoreo anual de aves terrestres de Floreana. Durante décadas, el ecosistema de la isla fue gravemente afectado por la introducción de animales que trajo el hombre, como cerdos, cabras, perros, ratas y gatos salvajes. Las ratas se alimentaban de los huevos del pachay, que construye sus nidos en el suelo, mientras que los gatos cazaban activamente a los ejemplares adultos.
¿Cómo fue posible el regreso de esta ave?
Tras 12 años de planificación, iniciados en 2012, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y organizaciones aliadas, como Island Conservation, llevaron adelante un ambicioso proceso para eliminar de la isla a estos depredadores. Al desaparecer la presión de ratas y gatos, el ecosistema comenzó a recuperar su equilibrio y la fauna nativa encontró nuevamente condiciones favorables para sobrevivir y reproducirse.
El regreso del pachay se enmarca en un plan histórico para recuperar 12 especies endémicas que se extinguieron localmente en la isla de la Floreana, entre ellas las tortugas gigantes, el cucuve y el sinsonte de Floreana. El hallazgo del ave representa una señal alentadora para los científicos y funciona como un verdadero "laboratorio vivo" para avanzar con las siguientes etapas del proyecto de restauración.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el pachay podría haber sobrevivido en otras islas de Galápagos y que su comportamiento extremadamente tímido habría dificultado su detección durante todos estos años. El anuncio oficial del redescubrimiento se realizó el 27 de febrero de 2025, luego de que científicos de la Fundación Charles Darwin y guardaparques analizaran y confirmaran rigurosamente las evidencias recolectadas durante los trabajos de campo.
En pocas palabras
- Ave emblemática: El pachay de Galápagos reaparece en la isla Floreana tras casi 190 años de ausencia.
- Restauración ecológica: La erradicación de depredadores introducidos facilitó la recuperación de la especie y el ecosistema.
- Laboratorio natural: El hallazgo impulsa planes para recuperar otras 12 especies endémicas de la isla.