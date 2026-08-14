Hace 190 años Darwin la vio y desapareció: hoy vuelve a América del Sur y su recuperación entusiasma

El pachay fue avistado y documentado por un equipo conjunto de guardaparques y científicos durante el monitoreo anual de aves terrestres de Floreana. Durante décadas, el ecosistema de la isla fue gravemente afectado por la introducción de animales que trajo el hombre, como cerdos, cabras, perros, ratas y gatos salvajes. Las ratas se alimentaban de los huevos del pachay, que construye sus nidos en el suelo, mientras que los gatos cazaban activamente a los ejemplares adultos.

¿Cómo fue posible el regreso de esta ave?

Tras 12 años de planificación, iniciados en 2012, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y organizaciones aliadas, como Island Conservation, llevaron adelante un ambicioso proceso para eliminar de la isla a estos depredadores. Al desaparecer la presión de ratas y gatos, el ecosistema comenzó a recuperar su equilibrio y la fauna nativa encontró nuevamente condiciones favorables para sobrevivir y reproducirse.

El regreso del pachay se enmarca en un plan histórico para recuperar 12 especies endémicas que se extinguieron localmente en la isla de la Floreana, entre ellas las tortugas gigantes, el cucuve y el sinsonte de Floreana. El hallazgo del ave representa una señal alentadora para los científicos y funciona como un verdadero "laboratorio vivo" para avanzar con las siguientes etapas del proyecto de restauración.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el pachay podría haber sobrevivido en otras islas de Galápagos y que su comportamiento extremadamente tímido habría dificultado su detección durante todos estos años. El anuncio oficial del redescubrimiento se realizó el 27 de febrero de 2025, luego de que científicos de la Fundación Charles Darwin y guardaparques analizaran y confirmaran rigurosamente las evidencias recolectadas durante los trabajos de campo.