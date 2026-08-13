Lo que tenés que hacer con tu jazmín en agosto para que estalle de flores en primavera

El jazmín es una planta que necesita una buena dosis de iluminación.

Si el ejemplar está en una zona demasiado oscura, puede desarrollar tallos débiles y alargados y reducir la producción de brotes. Por eso, incluso durante los últimos días del invierno, conviene buscar el sector del jardín, patio o balcón donde pueda recibir abundante claridad.

La cantidad de luz solar directa dependerá de la variedad de jazmín. Algunas especies toleran e incluso necesitan varias horas de exposición al sol para crecer con fuerza y favorecer la aparición de flores. En otros ejemplares puede ser preferible una ubicación con sol de la mañana y protección durante las horas de mayor intensidad.

Durante el frío, además, es importante evitar cambios bruscos de ubicación. Si el jazmín está protegido de las bajas temperaturas y recibe buena iluminación, mantener una rutina estable puede ayudarlo a atravesar el invierno sin estrés.

La luz es trascendental para la vida del jazmín.

La luz cumple una función especialmente importante porque actúa como uno de los principales estímulos para el crecimiento de nuevos brotes. A medida que se acerque la primavera, esos brotes serán fundamentales para la aparición de los futuros pimpollos.

Por eso, si querés que tu jazmín tenga muchas flores en primavera, agosto es un buen momento para observar cuánto sol recibe durante el día y corregir su ubicación si permanece demasiado tiempo en sombra.