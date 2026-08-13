En 1977 una universidad del centro de Estados Unidos se propuso trasladar hielo desde Alaska hasta Iowa para demostrar que los icebergs podían convertirse en una fuente de agua dulce para las regiones más áridas del planeta, como el desierto de Arabia Saudita.
En 1977, Arabia Saudita remolcó un iceberg desde Alaska al centro de Estados Unidos: querían fabricar agua dulce en pleno desierto
La iniciativa de 1977 exploró la factibilidad de utilizar icebergs como fuente de agua en el desierto, con un peculiar remolque de hielo desde Alaska hasta Iowa, Estados Unidos
El experimento fue impulsado por el príncipe saudí Mohammed Al Faisal, que buscaba estudiar la posibilidad de transportar enormes bloques de hielo desde las regiones polares hasta Arabia Saudita.
El ambicioso plan de Arabia Saudita: un iceberg gigante viajó desde Alaska hasta Iowa
La escena ocurrió en Ames, Iowa, Estados Unidos, durante la primera Conferencia Internacional sobre Utilización de Icebergs, realizada entre el 2 y el 6 de octubre de 1977 en Iowa State University. El encuentro reunió a científicos y especialistas de 18 países para analizar si era técnicamente posible remolcar icebergs hasta zonas con escasez de agua. Los archivos de la propia universidad registran que alrededor de 175 científicos participaron del encuentro.
Para que la discusión no quedara solamente en los planos, Al Faisal financió el traslado de un pequeño bloque de hielo desde el glaciar Portage, cerca de Anchorage, Alaska. El bloque fue transportado mediante helicóptero, avión y camión hasta Iowa. La revista TIME informó en octubre de 1977 que el príncipe gastó US$5.000 para llevar el hielo hasta la conferencia.
¿Podría un iceberg de Alaska dar agua a Arabia Saudita?
Los investigadores tenían que resolver una lista enorme de problemas. Había que encontrar un iceberg adecuado, sujetarlo, protegerlo del derretimiento, remolcarlo durante miles de kilómetros, evitar que se fracturara o volcara y finalmente extraer el agua. Un trabajo presentado en la conferencia estimaba que un traslado podría implicar recorrer hasta 5.000 millas, unos 8.000 kilómetros, atravesando incluso zonas tropicales.
Para dimensionarlo, el bloque trasladado desde Alaska pesaba alrededor de 2.500 libras, unos 1.133 kilos, y medía aproximadamente 1.8 metros de largo por 1.5 de ancho y 1.2 de alto. Fue extraído del glaciar Portage y trasladado envuelto en aislamiento y hielo seco.
Al Faisal quería evaluar la posibilidad de transportar icebergs gigantes desde la Antártida hasta Arabia Saudita. Un documento de la NOAA señala que el gobierno saudí había encargado ese mismo año estudios para calcular cuánto costaría llevar agua de iceberg hasta Yeda. Una estimación concluyó que un iceberg experimental de 80.000 acre-pies podría producir agua a unos US$650 por acre-pie, frente a unos US$1.000 estimados para una planta desalinizadora.
En pocas palabras
- Arabia Saudita y EE.UU.: En 1977, se exploró la viabilidad de usar icebergs como fuente de agua dulce en zonas áridas.
- Experimento pionero: Un príncipe saudí financió el traslado de un bloque de hielo de Alaska a Iowa, Estados Unidos, para evaluar su potencial hídrico.
- Desafíos logísticos: El plan enfrentó obstáculos como el derretimiento y el transporte de miles de kilómetros, con estimaciones de costos competitivas frente a la desalinización.