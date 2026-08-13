En 1977, Arabia Saudita remolcó un iceberg desde Alaska al centro de Estados Unidos: querían fabricar agua dulce en pleno desierto

Para que la discusión no quedara solamente en los planos, Al Faisal financió el traslado de un pequeño bloque de hielo desde el glaciar Portage, cerca de Anchorage, Alaska. El bloque fue transportado mediante helicóptero, avión y camión hasta Iowa. La revista TIME informó en octubre de 1977 que el príncipe gastó US$5.000 para llevar el hielo hasta la conferencia.

¿Podría un iceberg de Alaska dar agua a Arabia Saudita?

Los investigadores tenían que resolver una lista enorme de problemas. Había que encontrar un iceberg adecuado, sujetarlo, protegerlo del derretimiento, remolcarlo durante miles de kilómetros, evitar que se fracturara o volcara y finalmente extraer el agua. Un trabajo presentado en la conferencia estimaba que un traslado podría implicar recorrer hasta 5.000 millas, unos 8.000 kilómetros, atravesando incluso zonas tropicales.

Para dimensionarlo, el bloque trasladado desde Alaska pesaba alrededor de 2.500 libras, unos 1.133 kilos, y medía aproximadamente 1.8 metros de largo por 1.5 de ancho y 1.2 de alto. Fue extraído del glaciar Portage y trasladado envuelto en aislamiento y hielo seco.

Al Faisal quería evaluar la posibilidad de transportar icebergs gigantes desde la Antártida hasta Arabia Saudita. Un documento de la NOAA señala que el gobierno saudí había encargado ese mismo año estudios para calcular cuánto costaría llevar agua de iceberg hasta Yeda. Una estimación concluyó que un iceberg experimental de 80.000 acre-pies podría producir agua a unos US$650 por acre-pie, frente a unos US$1.000 estimados para una planta desalinizadora.