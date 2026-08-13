Con aumento confirmado cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en mano en septiembre

No obstante, hay que tener en cuenta que esta cifra de ANSES es en bruto, ya que una vez aplicado el descuento del PAMI, verán que lo acreditado queda en $485.774,20.

De cuánto será la jubilación máxima en septiembre

En el caso de la jubilación máxima, el incremento llevará la jubilación máxima a $2.884.295,54, aunque una vez que se aplica el descuento de PAMI, la suma queda en $2.724.096,80 para quienes perciben el haber máximo sin poseer jubilaciones de privilegio.

¿Habrá bono para jubilados en septiembre?

Si bien, desde ANSES y desde el Gobierno Nacional no han confirmado que se vaya a pagar un nuevo bono, es casi un hecho de que lo habrá y que será de $70.000 nuevamente.

Vale recordar que esa suma es solo para aquellos que cobran la mínima y que en septiembre, los jubilados que cobran más que la mínima y menos de $498.633,20, van a recibir un proporcional que les permita llegar en bruto a esa cifra.

Cómo influye el aumento en las pensiones no contributivas de ANSES

En tanto, las pensiones no contributivas de ANSES quedaron en los siguientes montos:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,56, tras aplicarse la suba de 2,11%; con el bono, el importe llegará a $412.906,56 , en bruto. En mano, será de $402.619,36.

$342.906,56, tras aplicarse la suba de 2,11%; con el bono, el importe llegará a $412.906,56 en bruto. Pensión no contributiva por invalidez laboral: $300.043,24 y, con el bono llegará a $370.043,24, en bruto. En neto, se percibirá un monto de $361.041,94.

En cuánto quedan las asignaciones por hijos

El incremento de ANSES también alcanza a las asignaciones por hijo, que quedan de la siguiente manera: