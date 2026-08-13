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Con aumento confirmado cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en mano en septiembre

ANSES confirmó de cuánto será el aumento a jubilados, pensionados y AUH en septiembre. Todos los detalles del incremento

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Con aumento confirmado cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en mano en septiembre

Con aumento confirmado cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en mano en septiembre

Con la inflación de julio ya confirmada, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes desde ANSES ya saben de cuánto será el aumento que van a recibir en agosto y pueden acceder al monto que van a cobrar en mano en el noveno mes del año.

Según lo confirmado por el Indec y que repercute en los haberes que paga ANSES, el incremento en septiembre será del 2,11%. De esa manera, la jubilación mínima quedará cerca del medio millón de pesos, siempre y cuando se siga pagando el bono de $70.000.

De cuánto será la jubilación mínima en septiembre

Con el aumento del 2,11% que van a recibir los jubilados y pensionados en septiembre, el haber mínimo va a quedar en $428.633,20, lo que sumado al bono de $70.000, significa que aquellos que menos cobran recibirán un monto de $498.633,20.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta cifra de ANSES es en bruto, ya que una vez aplicado el descuento del PAMI, verán que lo acreditado queda en $485.774,20.

De cuánto será la jubilación máxima en septiembre

En el caso de la jubilación máxima, el incremento llevará la jubilación máxima a $2.884.295,54, aunque una vez que se aplica el descuento de PAMI, la suma queda en $2.724.096,80 para quienes perciben el haber máximo sin poseer jubilaciones de privilegio.

¿Habrá bono para jubilados en septiembre?

Si bien, desde ANSES y desde el Gobierno Nacional no han confirmado que se vaya a pagar un nuevo bono, es casi un hecho de que lo habrá y que será de $70.000 nuevamente.

Vale recordar que esa suma es solo para aquellos que cobran la mínima y que en septiembre, los jubilados que cobran más que la mínima y menos de $498.633,20, van a recibir un proporcional que les permita llegar en bruto a esa cifra.

Cómo influye el aumento en las pensiones no contributivas de ANSES

En tanto, las pensiones no contributivas de ANSES quedaron en los siguientes montos:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,56, tras aplicarse la suba de 2,11%; con el bono, el importe llegará a $412.906,56, en bruto. En mano, será de $402.619,36.
  • Pensión no contributiva por invalidez laboral: $300.043,24 y, con el bono llegará a $370.043,24, en bruto. En neto, se percibirá un monto de $361.041,94.

En cuánto quedan las asignaciones por hijos

El incremento de ANSES también alcanza a las asignaciones por hijo, que quedan de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031 para menores de 18 años
  • Asignación por hijos con discapacidad: 501.537.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Aumento del 2,11% para jubilados y pensionados en septiembre.
  • Monto mínimo: Jubilación mínima alcanzará $428.633,20 más bono de $70.000.
  • Pensiones no contributivas: PUAM y pensión por invalidez también recibirán el incremento.
Resumen generado por Thinkindot AI

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