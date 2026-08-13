Con aumento confirmado cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en mano en septiembre

Según lo confirmado por el Indec y que repercute en los haberes que paga ANSES, el incremento en septiembre será del 2,11%. De esa manera, la jubilación mínima quedará cerca del medio millón de pesos, siempre y cuando se siga pagando el bono de $70.000.
De cuánto será la jubilación mínima en septiembre
Con el aumento del 2,11% que van a recibir los jubilados y pensionados en septiembre, el haber mínimo va a quedar en $428.633,20, lo que sumado al bono de $70.000, significa que aquellos que menos cobran recibirán un monto de $498.633,20.
No obstante, hay que tener en cuenta que esta cifra de ANSES es en bruto, ya que una vez aplicado el descuento del PAMI, verán que lo acreditado queda en $485.774,20.
De cuánto será la jubilación máxima en septiembre
En el caso de la jubilación máxima, el incremento llevará la jubilación máxima a $2.884.295,54, aunque una vez que se aplica el descuento de PAMI, la suma queda en $2.724.096,80 para quienes perciben el haber máximo sin poseer jubilaciones de privilegio.
¿Habrá bono para jubilados en septiembre?
Si bien, desde ANSES y desde el Gobierno Nacional no han confirmado que se vaya a pagar un nuevo bono, es casi un hecho de que lo habrá y que será de $70.000 nuevamente.
Vale recordar que esa suma es solo para aquellos que cobran la mínima y que en septiembre, los jubilados que cobran más que la mínima y menos de $498.633,20, van a recibir un proporcional que les permita llegar en bruto a esa cifra.
Cómo influye el aumento en las pensiones no contributivas de ANSES
En tanto, las pensiones no contributivas de ANSES quedaron en los siguientes montos:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,56, tras aplicarse la suba de 2,11%; con el bono, el importe llegará a $412.906,56, en bruto. En mano, será de $402.619,36.
- Pensión no contributiva por invalidez laboral: $300.043,24 y, con el bono llegará a $370.043,24, en bruto. En neto, se percibirá un monto de $361.041,94.
En cuánto quedan las asignaciones por hijos
El incremento de ANSES también alcanza a las asignaciones por hijo, que quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031 para menores de 18 años
- Asignación por hijos con discapacidad: 501.537.
En pocas palabras
- ANSES confirmó: Aumento del 2,11% para jubilados y pensionados en septiembre.
- Monto mínimo: Jubilación mínima alcanzará $428.633,20 más bono de $70.000.
- Pensiones no contributivas: PUAM y pensión por invalidez también recibirán el incremento.