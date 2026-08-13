Luego de que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, saliera a cuestionar la decisión de que el Tesoro Nacional asuma la deuda de la IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) puso la lupa en cómo creció el rojo de esa obra social durante la gestión del ex ministro de Defensa, Luis Petri.
Rodolfo Vargas Arizu remarcó que Luis Petri "pudo incrementar o no supo manejar" la deuda del IOSFA
El ministro de Producción se quejó de que el Tesoro nacional debe pagar la deuda de la obra social de las fuerzas armadas que creció en la gestión de Luis Petri
En su paso por el programa de El Siete, Séptimo Día, Vargas Arizu resaltó la responsabilidad de quienes manejaron la obra social: "Eso es causa de un mal manejo y tienen que dar explicaciones y ser responsables quienes manejaron esos fondos, sino es un pésimo ejemplo. Si no da lo mismo ser eficiente que no serlo", disparó.
Y cuando se lo consultó sobre si durante la gestión del mendocino Luis Petri como ministro de Defensa se incrementó la deuda de esa obra social remarcó: "Debe haberse incrementado o no debe haber sabido cómo manejarla. No sé de cuanto venía y cuánto se agrandó, pero tengo entendido que se agrandó bastante en este último tiempo".
Según los datos de administrador residual del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, el coronel mayor Ariel Guzmán, que estuvo a cargo de los sumarios administrativos para establecer responsabilidades por la deuda, hasta diciembre del 2024, la mora de esa obra social era de $122.554 millones. Lo que representó un incremento real del 179% respecto del año anterior.
En su análisis, Vargas Arizu le apuntó a todos los funcionarios que manejan fondos públicos y volvió a insistir con que son responsables económicamente "porque después no puede ser que se vayan, que la culpa no sea de nadie, y el Tesoro Nacional, osea todos nosotros nos tengamos que hacer cargo de su aptitud o inexperiencia, como quieran llamarlo".
La lectura política de la crítica de Vargas Arizu
Ante la obvia lectura política que puede surgir de su crítica a la decisión de salvar económicamente a la IOSFA, que dependía Luis Petri, como un velado cuestionamiento del cornejismo al diputado nacional que además suena como candidato a la gobernación, Vargas Arizu se despegó.
"Si Luis Petri se siente golpeado es problema de Petri. Lo que yo traté de explicar es que todos los funcionarios deben ser responsables económicamente de lo que administran", insistió.
En pocas palabras
- Vargas Arizu cuestionó: el ministro de Producción criticó al Tesoro Nacional por asumir la deuda de la IOSFA.
- Incremento de Deuda: se señala que la deuda de la obra social creció significativamente durante la gestión de Luis Petri.
- Responsabilidad de Funcionarios: se enfatiza la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas por el manejo de fondos públicos.