Rodolfo Vargas Arizu remarcó que Luis Petri "pudo incrementar o no supo manejar" la deuda del IOSFA

Según los datos de administrador residual del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, el coronel mayor Ariel Guzmán, que estuvo a cargo de los sumarios administrativos para establecer responsabilidades por la deuda, hasta diciembre del 2024, la mora de esa obra social era de $122.554 millones. Lo que representó un incremento real del 179% respecto del año anterior.

En su análisis, Vargas Arizu le apuntó a todos los funcionarios que manejan fondos públicos y volvió a insistir con que son responsables económicamente "porque después no puede ser que se vayan, que la culpa no sea de nadie, y el Tesoro Nacional, osea todos nosotros nos tengamos que hacer cargo de su aptitud o inexperiencia, como quieran llamarlo".

La lectura política de la crítica de Vargas Arizu

Ante la obvia lectura política que puede surgir de su crítica a la decisión de salvar económicamente a la IOSFA, que dependía Luis Petri, como un velado cuestionamiento del cornejismo al diputado nacional que además suena como candidato a la gobernación, Vargas Arizu se despegó.

"Si Luis Petri se siente golpeado es problema de Petri. Lo que yo traté de explicar es que todos los funcionarios deben ser responsables económicamente de lo que administran", insistió.