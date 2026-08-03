El diputado nacional Luis Petri, que venía de criticar algunas políticas de Seguridad de Mendoza, sumó este domingo un lamentable hecho de inseguridad que sufrió en carne propia: delincuentes intentaron robar elementos de su camioneta que había dejado estacionada en la Plaza Independencia, en pleno centro de Ciudad.
Luis Petri sufrió un intento de robo en pleno centro y hay 5 detenidos
El intento de robo ocurrió en la noche del domingo cuando delincuentes rompieron la lona que cubría la caja de su camioneta estacionada en plaza Independencia
Gracias al seguimiento que se hizo con las cámaras de seguridad, la Policía logró aprehender a 5 sospechosos. Paradójicamente el mismo Petri fue el autor de la ley de videovigilancia que gestó en el 2008 y que sigue vigente.
Fue pasadas las 22.30 del domingo cuando un comerciante de calles Mitre y Rivadavia le avisó al legislador que un par de sospechosos estaban merodeando su camioneta Chevrolet S10. Al parecer cuando ese hombre se acercó al vehículo, los dos jóvenes encapuchados salieron corriendo por calle Montevideo.
En el acto, el mismo Luis Petri llegó hasta la camioneta y comprobó que le habían rajado la lona que cubría la caja de la camioneta. En el acto llamó al 911 y se mostró preocupado porque dado el daño, era evidente que los agresores tenían un arma blanca en su poder.
Su aviso provocó que de inmediato el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) no solo enviaran personal al lugar, sino que además ordenaran monitorear las cámaras de videovigilancia de esa zona céntrica.
Según afirmaron oficialmente fueron esas imágenes las que permitieron identificar a dos sospechosos merodeando el vehículo y reconstruir su recorrido desde que se aproximaron hasta que provocaron el daño en la lona y escaparon por calle Montevideo.
Con esa información se desplegó un gran operativo que incluyó movilizar a personal policial de Capital, Barrio Cívico y la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR). El resultado fue que se aprehendió a 5 personas fueron trasladadas y demoradas para establecer su posible vinculación con el hecho, mientras continúa el análisis de cámaras públicas y privadas de la zona.
Luis Petri dedicó todo el fin de semana a la campaña
Según pudo corroborar Diario UNO, el diputado nacional Luis Petri estaba el domingo a la noche en su departamento de calle Mitre, de Ciudad, porque había pasado todo el fin de semana de recorrida por distintos destinos de la provincia en el marco de su campaña electoral con la mira puesta en suceder a Alfredo Cornejo.
En sólo 48 horas, Luis Petri pasó de tener reuniones en Rivadavia, a visitar San Carlos, Tupungato y Tunuyán; y cerró con un recorrido por la fiesta de someliers de aceite de oliva en Maipú.
En pocas palabras
- Intento de robo: delincuentes rompieron la lona de la camioneta de Luis Petri en Plaza Independencia.
- Seguridad y videovigilancia: la Policía detuvo a 5 sospechosos gracias a las cámaras, tecnología impulsada por el propio Petri.
- Detalles del hecho: el robo ocurrió al ser alertado por un comerciante, y los delincuentes usaron un arma blanca.