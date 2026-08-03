Luis Petri sufrió un intento de robo en pleno centro y hay 5 detenidos

El diputado Luis Peti sufrió un intento de robo en su camioneta que había dejado estacionada en plaza Independencia.

En el acto, el mismo Luis Petri llegó hasta la camioneta y comprobó que le habían rajado la lona que cubría la caja de la camioneta. En el acto llamó al 911 y se mostró preocupado porque dado el daño, era evidente que los agresores tenían un arma blanca en su poder.

Su aviso provocó que de inmediato el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) no solo enviaran personal al lugar, sino que además ordenaran monitorear las cámaras de videovigilancia de esa zona céntrica.

Según afirmaron oficialmente fueron esas imágenes las que permitieron identificar a dos sospechosos merodeando el vehículo y reconstruir su recorrido desde que se aproximaron hasta que provocaron el daño en la lona y escaparon por calle Montevideo.

Con esa información se desplegó un gran operativo que incluyó movilizar a personal policial de Capital, Barrio Cívico y la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR). El resultado fue que se aprehendió a 5 personas fueron trasladadas y demoradas para establecer su posible vinculación con el hecho, mientras continúa el análisis de cámaras públicas y privadas de la zona.

Luis Petri dedicó todo el fin de semana a la campaña

Según pudo corroborar Diario UNO, el diputado nacional Luis Petri estaba el domingo a la noche en su departamento de calle Mitre, de Ciudad, porque había pasado todo el fin de semana de recorrida por distintos destinos de la provincia en el marco de su campaña electoral con la mira puesta en suceder a Alfredo Cornejo.

En sólo 48 horas, Luis Petri pasó de tener reuniones en Rivadavia, a visitar San Carlos, Tupungato y Tunuyán; y cerró con un recorrido por la fiesta de someliers de aceite de oliva en Maipú.