Lámpara de sal: cómo usarla en agosto para que traiga abundancia y prosperidad al hogar

Su potencial energético en agosto debe aprovecharse usándola de forma correcta y en los lugares donde la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son las formas y los espacios beneficiados este mes.

Primero, para maximizar la atracción de riqueza y prosperidad, el lugar donde colocas la lámpara en agosto es fundamental. Según el feng shui, la zona sureste de tu casa o del comedor está directamente vinculada al flujo de dinero y la riqueza.

En agosto la lámpara de sal debe ubicarse en la entrada principal de la casa.

Colocarla sobre un recibidor o mesa cerca de la puerta de la entrada ayuda a "filtrar" las energías externas, transformando el estrés cotidiano en vibraciones cálidas, calmantes y positivas. Además, si buscas prosperidad profesional, poné la lámpara de sal cerca de tus herramientas de trabajo.

Más allá del simbolismo de la abundancia, la lámpara de sal encendida en agosto aporta beneficios ideales: